Ученые классифицировали черные дыры, стирающие память

Черные дыры могут поглощать не только космические объекты, но и стирать память, хотя и по-своему, считают ученые Люди, попадающие в подобные гладкие вращающиеся черные воронки (известные как черная дыра Керра-Ньюмана-де Ситтера), не будут стерты из истории за пределами дыры, но их собственное прошлое будет уничтожено. Законы причинно-следственной связи больше не будут применяться к ним, и они окажутся навечно в ловушке.По словам постдокторанта Калифорнийского университета Беркли Хинца, математика в черных дырах Керра-Ньюмана-де Ситтера вызывает распад правил, изложенных в теории относительности Эйнштейна. Из-за постоянно расширяющейся Вселенной - и того факта, что это расширение ускоряется - пространство-время естественным образом искажается и растягивается. Это особенно верно в черных дырах, где тяготение силы тяжести настолько сильное, что время ползет слишком медленно, приближаясь к состоянию остановки. Эти мощные силы нажимают друг на друга и тянут друг к другу, создавая место в центре некоторых черных дыр, где странное поведение разворачивается в прошлом, настоящем и будущем. В центре такой черной дыры человек будет испытывать бесконечные фьючерсы, происходящие одновременно, где разные моменты времени накапливаются друг на друге.Ученые давно предположили, что такой вид пространства существует внутри некоторых черных дыр с электрическим зарядом, но он считается спорным обсуждением: заряженные черные дыры не могут существовать очень долго, поскольку они привлекают противоположно заряженную материю, чтобы заполнить их. Большой вклад Хинца заключался в том, чтобы найти уравнения, показывающие, что даже некоторые незаряженные черные дыры могут работать одинаково, искажая пространство-время, пока оно не станет совершенно бессмысленным. Однако никто и никогда не сможет подтвердить это, так как это будет путешествие в один конец.