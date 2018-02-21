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Ученые классифицировали черные дыры, стирающие память

В пятом сезоне сериала «Доктор Кто» главный герой сталкивается с трещиной в пространстве и времени, которая поглощает целые планеты. Эта трещина не только стирает все, что проглатывает, но и человек, поглощенный трещиной, также полностью удаляется из истории. Это явление может действительно происходить в центре некоторых черных дыр, предполагают ученые.

Ученые классифицировали черные дыры, стирающие память


Черные дыры могут поглощать не только космические объекты, но и стирать память, хотя и по-своему, считают ученые Люди, попадающие в подобные гладкие вращающиеся черные воронки (известные как черная дыра Керра-Ньюмана-де Ситтера), не будут стерты из истории за пределами дыры, но их собственное прошлое будет уничтожено. Законы причинно-следственной связи больше не будут применяться к ним, и они окажутся навечно в ловушке.

По словам постдокторанта Калифорнийского университета Беркли Хинца, математика в черных дырах Керра-Ньюмана-де Ситтера вызывает распад правил, изложенных в теории относительности Эйнштейна. Из-за постоянно расширяющейся Вселенной - и того факта, что это расширение ускоряется - пространство-время естественным образом искажается и растягивается. Это особенно верно в черных дырах, где тяготение силы тяжести настолько сильное, что время ползет слишком медленно, приближаясь к состоянию остановки. Эти мощные силы нажимают друг на друга и тянут друг к другу, создавая место в центре некоторых черных дыр, где странное поведение разворачивается в прошлом, настоящем и будущем. В центре такой черной дыры человек будет испытывать бесконечные фьючерсы, происходящие одновременно, где разные моменты времени накапливаются друг на друге.

Ученые давно предположили, что такой вид пространства существует внутри некоторых черных дыр с электрическим зарядом, но он считается спорным обсуждением: заряженные черные дыры не могут существовать очень долго, поскольку они привлекают противоположно заряженную материю, чтобы заполнить их. Большой вклад Хинца заключался в том, чтобы найти уравнения, показывающие, что даже некоторые незаряженные черные дыры могут работать одинаково, искажая пространство-время, пока оно не станет совершенно бессмысленным. Однако никто и никогда не сможет подтвердить это, так как это будет путешествие в один конец.
dzen / Наука
Добавил: Мартынюк Вчера, 23:16
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