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Американская компания разрабатывает две орбитальной станции взамен МКС

Представители американской компании Bigelow Aerospace заявили, что намерены в скором времени представить две полностью автономные орбитальные станции. Так на данный момент производитель ведет разработку модулей B330-1 и B330-2.

Американская компания разрабатывает две орбитальной станции взамен МКС


Об этом было указано на официальном сайте компании Bigelow Aerospace. Также отмечается, что эти космические станции будут готовы к введению в эксплуатацию к 2021 году.

Интересно, что толчком для разработки данного проекта послужило сообщение Дональда Трампа и его команды касательно будущего МКС. Так известно, что представители Трампа намерены отказаться от финансирования станции после 2024 года. Именно поэтому частная компания решила сразу предложить свой проект, чтобы попробовать побороться за нишу в области частных орбитальных аппаратов.

Помимо B330-1 и B330-2 у Bigelow Aerospace имеется модуль Olympus. Чтобы вывести подобные объекты на орбиту, понадобится ракета-носитель с грузоподъемностью до 80 тонн. На данный момент у производителя есть договоренность с ракетно-космическими компаниями ULA и SpaceX.
Наука
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 06:00
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