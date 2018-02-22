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Земля в конце мира упадет в центр Солнца, предрекают ученые

После того, как Солнце сожжет весь свой запас водорода, оно начнет расширяться до орбиты Земли. В это время между космическими телами произойдет трение, вследствие чего наша планета улетит в центр главной звезды Солнечной системы. Об этом астрономическом событии рассказал Андрей Казанцев из Пущинской обсерватории.

Земля в конце мира упадет в центр Солнца, предрекают ученые


Как сообщил Казанцев, через 5 миллиардов лет Солнце исчерпает запасы водорода внутри, начнется процесс сжигания гелия, вследствие чего светило превратится в красного гиганта. Солнце станет намного больше, ярче, но холоднее. В это время оно разрастется, почти соприкасаясь с Землей, из-за чего она упадет в его центр, и это неизбежное событие, предрекают ученые. Когда гелий выгорит, наше светило уменьшится до размеров Земли, оголится его ядро, что превратит нашу звезду в белого карлика.

Однако Земля вряд ли доживет до этой стадии Солнца, так как все живое сгорит на ней еще во время перехода светила в звезду класса «красный гигант».
Наука
Добавил: Ирина Мартынюк Сегодня, 05:00
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