Земля в конце мира упадет в центр Солнца, предрекают ученые

Как сообщил Казанцев, через 5 миллиардов лет Солнце исчерпает запасы водорода внутри, начнется процесс сжигания гелия, вследствие чего светило превратится в красного гиганта. Солнце станет намного больше, ярче, но холоднее. В это время оно разрастется, почти соприкасаясь с Землей, из-за чего она упадет в его центр, и это неизбежное событие, предрекают ученые. Когда гелий выгорит, наше светило уменьшится до размеров Земли, оголится его ядро, что превратит нашу звезду в белого карлика.Однако Земля вряд ли доживет до этой стадии Солнца, так как все живое сгорит на ней еще во время перехода светила в звезду класса «красный гигант».