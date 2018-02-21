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Астроном-любитель случайно сделал уникальный снимок момента взрыва сверхновой

Благодаря удачным снимкам, сделанным астрономом-любителем из Аргентины, ученые получили первый взгляд на первоначальный всплеск света от взрыва массивной звезды.

Астроном-любитель случайно сделал уникальный снимок момента взрыва сверхновой


Во время испытаний новой камеры Виктор Бузо захватил изображения отдаленной галактики до и после «ударного прорыва» сверхновой звезды - когда сверхзвуковая волна давления от взрывающегося ядра звезды бьет и нагревает газ на поверхности звезды до очень высокой температуры, заставляя его излучать свет и быстро светиться.

На сегодняшний день никто не смог зафиксировать «первый оптический свет» от сверхновой, так как звезды взрываются, казалось бы, случайно на небе, и свет от ударного прорыва мимолетен. Новые данные дают важные сведения о физической структуре звезды непосредственно перед ее катастрофической кончиной и характером самого взрыва.

Астроном-любитель случайно сделал уникальный снимок момента взрыва сверхновой


«Профессиональные астрономы уже давно ищут такое событие. Наблюдения звезд в первые моменты взрыва предоставляют информацию, которая не может быть напрямую получена каким-либо другим способом. Данные Бузо являются исключительными», - сказал астроном Лос-Анджелеса Беркли, Филиппенко, который продолжил открытие с наблюдениями в обсерваториях Лика и Кек, оказавшиеся критичными для детального анализа взрыва под названием SN 2016gkg.


20 сентября 2016 года Бузо из Росарио, Аргентина, тестировал новую камеру на своем 16-дюймовом телескопе, сделав серию коротких снимков спиральной галактики NGC 613, расположенной на расстоянии около 80 миллионов световых лет от Земли и расположенный в пределах южного созвездия Скульптора.

Он немедленно осмотрел эти изображения и заметил, что светлая точка света быстро осветлела ближе к концу спиральной руки, которая не была видна в его первом наборе изображений.

Астроном Мелина Берстен и ее коллеги из Института астрофизики де ла Плата в Аргентине вскоре узнали о неожиданном открытии и поняли, что Бузо поймал редкое событие - первый час после того, как свет появился из массивной взрывающейся звезды. Она оценила шансы Бузо на такое открытие как один из 10 миллионов или даже такой, как 1:100 миллионов.

Комбинируя данные с теоретическими моделями, команда подсчитала, что начальная масса звезды была примерно в 20 раз больше массы нашего Солнца, хотя она потеряла большую часть своей массы, вероятно, сопутствующей звездой и уменьшилась до примерно 5 солнечных масс к моменту взрыва.
dzen / Наука
Добавил: Мартынюк Вчера, 21:30
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