Астрономы изучили магнитное поле вокруг сверхмассивной черной дыры в Млечном Пути

Черные дыры - это объекты с гравитационными полями, настолько сильными, что даже свет не может от них убежать. В центре почти каждой галактики находится черная дыра, и Млечный Путь, не исключение. Звезды движутся вокруг черной дыры со скоростью до 30 миллионов километров в час, что указывает на то, что у нее масса более миллиона раз больше нашего Солнца.Видимый свет от источников в центре Млечного пути перекрыт облаками газа и пыли. Инфракрасный свет, а также рентгеновское излучение и радиоволны проходят через этот затеняющий материал, поэтому астрономы используют его, чтобы более четко видеть регион.Новая карта охватывает область около одного светлого года с каждой стороны сверхмассивной черной дыры. На карте показана интенсивность инфракрасного света и прослеживается линии магнитного поля в нитях теплых пылевых зерен и горячего газа, которые появляются как тонкие линии, напоминающие мазки кисти в живописи.Новые наблюдения дают астрономам более подробную информацию о взаимосвязи между яркими звездами и пыльными нитями. Происхождение магнитного поля в этой области не понятно, но вполне вероятно, что меньшее магнитное поле растягивается, когда нити вытянуты гравитационным воздействием черной дыры и звезд в галактическом центре.«Большие телескопы, такие как GTC, и инструменты, такие как CanariCam, дают реальные результаты. Теперь мы можем наблюдать материальную гонку вокруг черной дыры на расстоянии 25 000 световых лет и впервые видим магнитные поля там подробно». – рассказал Рош.Команда использует CanariCam для исследования магнитных полей в пыльных областях нашей галактики. Они надеются получить дальнейшие наблюдения за галактическим центром, чтобы исследовать магнитное поле большего масштаба, и как оно связано с облаками газа и пыли, вращающимися вокруг черной дыры на расстоянии нескольких световых лет.