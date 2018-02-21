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Астрономы изучили магнитное поле вокруг сверхмассивной черной дыры в Млечном Пути

Астрономы раскрывают новую карту высокого магнитного поля газа и пыли, вращающихся вокруг сверхмассивной черной дыры в центре нашей Галактики. Команда, возглавляемая профессором Пэт Рошем из Оксфордского университета, создала карту, которая является первой в своем роде, используя инфракрасную камеру CanariCam, прикрепленную к Gran Telescopio Canarias, расположенную на острове Ла-Пальма.

Астрономы изучили магнитное поле вокруг сверхмассивной черной дыры в Млечном Пути


Черные дыры - это объекты с гравитационными полями, настолько сильными, что даже свет не может от них убежать. В центре почти каждой галактики находится черная дыра, и Млечный Путь, не исключение. Звезды движутся вокруг черной дыры со скоростью до 30 миллионов километров в час, что указывает на то, что у нее масса более миллиона раз больше нашего Солнца.

Видимый свет от источников в центре Млечного пути перекрыт облаками газа и пыли. Инфракрасный свет, а также рентгеновское излучение и радиоволны проходят через этот затеняющий материал, поэтому астрономы используют его, чтобы более четко видеть регион.

Новая карта охватывает область около одного светлого года с каждой стороны сверхмассивной черной дыры. На карте показана интенсивность инфракрасного света и прослеживается линии магнитного поля в нитях теплых пылевых зерен и горячего газа, которые появляются как тонкие линии, напоминающие мазки кисти в живописи.

Новые наблюдения дают астрономам более подробную информацию о взаимосвязи между яркими звездами и пыльными нитями. Происхождение магнитного поля в этой области не понятно, но вполне вероятно, что меньшее магнитное поле растягивается, когда нити вытянуты гравитационным воздействием черной дыры и звезд в галактическом центре.

«Большие телескопы, такие как GTC, и инструменты, такие как CanariCam, дают реальные результаты. Теперь мы можем наблюдать материальную гонку вокруг черной дыры на расстоянии 25 000 световых лет и впервые видим магнитные поля там подробно». – рассказал Рош.

Команда использует CanariCam для исследования магнитных полей в пыльных областях нашей галактики. Они надеются получить дальнейшие наблюдения за галактическим центром, чтобы исследовать магнитное поле большего масштаба, и как оно связано с облаками газа и пыли, вращающимися вокруг черной дыры на расстоянии нескольких световых лет.
dzen / Наука
Добавил: Мартынюк Вчера, 21:09
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