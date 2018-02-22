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Дворцовый этикет привел к смерти многих людей из-за попыток соблюдать все традиции монархов

Представьте себе, что король вызвал подданного для награды и устроил в честь его большой пир, а человек ушел из жизни из-за попытки соблюсти все традиции. Мало кто из читателей знает, что дворцовый этикет привел к смерти многих лиц по самым различным причинам.

Дворцовый этикет привел к смерти многих людей из-за попыток соблюдать все традиции монархов


Датский астроном Тихо Браге открыл не только кратеры на поверхности Луны и Марса, но и нашел сверхновую, названную в честь его имени. Император Рудольф решил пригласить ученого разделить с ним трапезу, вот только собеседник сильно хотел в туалет, однако не мог выйти из-за стола первым. Пока монарх получал удовольствие от дружеской беседы, жертва этикета была вынуждена терпеть свои позывы, после чего умерла от отказа почек. В 1689 году супруге испанского монарха Марии Луизе Орлеанской захотелось покататься на лошади. Вот только своенравное животное невзлюбило всадницу и сразу встало на дыбы, сбросив ее на землю. В это время нога венценосной особы застряла в стремени, после чего конь помчался галопом, волоча за собой королеву. Придворные не имели права коснуться жены правителя, а сам он тоже не горел желанием освободить потерявшую сознание женщину из ловушки. Затем слуги решили рискнуть и остановить бешеную особь, вот только пострадавшая особа после такой поездки недолго жила в этом мире.

Дворцовый этикет привел к смерти многих людей из-за попыток соблюдать все традиции монархов


Филипп III пожелал посидеть возле камина, однако дворянин, отвечающий за ширму, защищающую короля от пламени, отсутствовал, а другие придворные не имели права заниматься такими делами. В результате вспыхнувший огонь обжег ему лицо, после чего на нем остались глубокие шрамы, хотя мужчина успел отбежать в сторону, забыв обо всех традициях двора. Во время правления царя Петра бояре часто собирались на ассамблеи, потому что он любил выпить и созерцать, как употребляют зелье его подданные. На одной из них были супруги Олсуфьевы, несмотря на то, что женщина должна было скоро рожать. Они посмели опоздать, а потому сразу получили штрафные кубки. Отказаться от дара правителя было невозможно, но употребление спиртного спровоцировало выкидыш, и боярыня потеряла ребенка, который до сих пор хранится в Кунсткамере.

Дворцовый этикет привел к смерти многих людей из-за попыток соблюдать все традиции монархов


Китайцы испытали еще худшие последствия этикета в 1908 году, когда 2-летний Пу И стал императором. К нему было запрещено прикасаться даже матери, а потом начался кошмар, когда малыш плакал целыми сутками и близкого человека не пускали в его покои. Не выдержав такого испытания, женщина приняла яд, а выросший монарх не стал никого наказывать за такие поступки, следую дворцовому этикету. Самые гуманные события происходили во времена Екатерины II, которая лично отрезала пучок волос у фрейлины Лопухиной из-за вызывающей прически. Некоторые дамы вообще оказывались в изгнании, так как посмели сделать ее выше, чем у венценосной особы. Сама правительница составила “Эрмитажный этикет”, где есть много интересных моментов. Один пункт был посвящен гостям, любующимся различными фарфоровыми безделушками на полках. Им советовали после рассмотрения поставить предмет на место, а не класть в карманы, что красноречиво говорит о дворцовых нравах той эпохи.
Общество
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 09:00
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