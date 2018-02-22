Слова и мысли могут сделать человека жалким червяком или счастливой личностью

Крылатая фраза: “ Доброе слово и кошке приятно” связана с матросом, спасшим адмирала Корнилова от смерти во время войны. Также понятие доброты стало основой психотерапии еще с 30-х годов, о чем красноречиво упоминают труды ученого Константина Платонова. Современные коллеги привыкли отрицать возможности материализации слова и мысли, не способные изменить привычный ход вещей. Однако любое отрицание возможностей уже играет роль своеобразного запрета, после чего многие специалисты обратили внимание на аффирмации. Многократные установки позволяли закрепить в сознании позитив или негатив, существенно влияющий на человеческую жизнь. Впервые с данные феноменом столкнулся в 19 веке британский психолог Фрэнсис Гальтон. Он решил во время прогулки называть себя мерзким червяком, которого все ненавидят, после чего обычные события превратились в ад.Человек постоянно замечал неприязненные взгляды прохожих, после чего его толкнули в лужу и никто не помог подняться. Затем привязанная лошадь внезапно лягнула ученого копытом, после чего он решил прекратить опыты и стал внушать себе хорошие мысли. Выводы были изложены в учебнике по психологии, однако открытие со временем забылось и снова заинтересовало людей в 20 веке после целебных настроев Георгия Сытина. Он вернулся с войны инвалидом, и врачи просто махнули рукой на пациента, проча ему скорую смерть. Тогда мужчина решил бороться с проблемой необычными методами, после чего полностью восстановил здоровье и был годен к прохождению военной службы. Он выпустил много литературы и дисков, а также отметил, что важно поверить в свои возможности и быть искренним.Сейчас аналогичная ситуация повторилась с американским врачом Джо Диспенза, который после аварии не мог ходить. Только сила мысли позволила ему подняться на ноги, а дальше ученый стал исследовать возможности сознания. В процессе опытов было замечено, что мозг не видит разницы между физическими и душевными переживаниями, после чего теория была подтверждена с помощью добровольцев. Одни люди нажимали пальцами часть пружины, а другая группа выполняла действия мысленно. В результате их пальцы окрепли на 22%, а первые участники имели показатели – 30%. Это открытие доказало, что орган воспринимает негативную информацию в виде реальности, после чего начинает реализовывать ее в организме и жизни индивидуума. Хроническими неудачниками люди становятся сами из-за неправильного мышления, притягивающего проблемы.Примером может стать британец Мэтт Роджерс, ставший лидером среди невезучих собратьев. На протяжении всей жизни он умудрился переломать себе почти все кости, не успев выйти на улицу, затем человек чуть не выпал из окна и был укушен собакой. На этом злоключения героя истории не закончились, потому что он дважды был ранен из ружья другом и отрубил себе палец. Отец мужчины говорил, что наследника нужно держать в бронежилете, а также комнату украсить поролоном. Немецкий ученый Карл Марбе во время исследования аналогичных ситуаций назвал их законами негативного повторения. Полученные травмы и иные события благодаря патологии в подсознании и инерции ума притягивают аналогичные ситуации, но если неудачники вместо опущенных рук станут заполнять голову позитивными мыслями, они могут избежать трагедии.История американца Нормана Казинса наглядно показывает человеческие возможности в терапии мыслями. Он страдал от спондилоартрита и мог в конце жизни мучиться от сильных болей, будучи прикованным к постели. Мужчина годами пил различные препараты, но потом решил применить другие способы лечения недуга. После получения полной информации о проблеме, человек стал пить аскорбиновую кислоту в большом количестве, не имея проблемы с ЖКТ, а также стал смотреть комедии и юмористические шоу, чтобы всегда иметь положительные эмоции. Скептики могут посмеяться над такими методами, считая их нецелесообразными, однако героя истории перестали донимать боли, и восстановилась подвижность в суставах. Затем пациент смог подняться с кровати и полностью восстановил здоровье.После такого феномена он стал рассказывать о методе студентам университета, став основателем нового направления в медицине. Лечение смехом стало пользоваться популярностью, а в клиниках пациентов развлекали клоуны. Голливудские кинематографисты даже создали картину “Целитель Адамс”, где Робин Уильямс был в главной роли эксцентрика. Многие примеры и открытия в данном направлении подтвердили научные теории о силе слов, мыслей и эмоции, способных изменить реальность на физическом уровне.