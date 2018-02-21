Психолог Дмитрия Марьянова поведал о его личном дневнике

В отношении Богдановой, после смерти Марьянова, было заведено уголовное дело. Её и сотрудников больницы заподозрили в противоправных действиях, которые могли привести к уходу из жизни актёра. Психолог в интервью поведала, что действовала только по программе лечения. По словам Оксаны, перед смертью Дмитрий писал в своём дневнике о любви.Она также рассказывала, что у артиста с женой были отношения с определенным безумием и даже зависимостью. Марьянов рассказывал только касательно положительных качеств своей влюбленности. Психолог поведала, что сообщить о трагической новости жене актёра было крайне тяжело. По её словам, она даже перед ней извинилась, но вдова к её словам отнеслась «с холодом».