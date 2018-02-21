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Психолог Дмитрия Марьянова поведал о его личном дневнике

Оксана Богданова, являющаяся директором и психологом реабилитационного центра «Феникс», поведала, что Дмитрий Марьянов перед смертью вел дневник. По словам женщины, запись всего происходящего - часть разработанной ею терапии.

Психолог Дмитрия Марьянова поведал о его личном дневнике

В отношении Богдановой, после смерти Марьянова, было заведено уголовное дело. Её и сотрудников больницы заподозрили в противоправных действиях, которые могли привести к уходу из жизни актёра. Психолог в интервью поведала, что действовала только по программе лечения. По словам Оксаны, перед смертью Дмитрий писал в своём дневнике о любви.

Она также рассказывала, что у артиста с женой были отношения с определенным безумием и даже зависимостью. Марьянов рассказывал только касательно положительных качеств своей влюбленности. Психолог поведала, что сообщить о трагической новости жене актёра было крайне тяжело. По её словам, она даже перед ней извинилась, но вдова к её словам отнеслась «с холодом».
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 21:50
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