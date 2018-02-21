Ученые: Тепло и свечение от камина могут вызывать болезнь Альцгеймера

Было выяснено, что свечение, а также тепло, которое исходит от искусственного прибора, отражаются негативным образом на здоровье человека. По словам учёных, остатки горящих углей являются тоже опасными. Человек при уборке камина должен пользоваться защитной маской, для исключения вдыхания вредных паров. Учёные отмечают, что вред максимален при открытом окне. Выделяемые частицы постепенно становятся меньше. Они удаляются из помещения через 3 часа при открытом окне. Попадая в организм, они сокращают легочную функцию, вызывая сердечнососудистые заболевания.По словам учёных, открытые очаги горения выступают источником наночастиц магнетита, который может попадать в мозг. Вещество для него становится токсином, может способствовать развитию нейродегенеративных заболеваний - болезнь Альцгеймера.