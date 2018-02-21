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Ученые раскрыли 5 мифов о космосе

Научным специалистом Мэттом Брауном опубликована книга «"Все, что вы знаете о пространстве, неправильно". Писатель в ней развенчал ряд мифов о космосе.

Ученые раскрыли 5 мифов о космосе

По его словам космическое пространство намного ближе, чем считают люди. Оно начинается в 100 км над уровнем моря. Еще одним мифом является советский спутник, появившийся в 1957 году на орбите. По мнению многих людей, спутник являлся первым космическим объектом, который создали люди. Однако первыми объектами в космосе стали баллистические ракеты, испытываемые нацистской Германией.

Американский "Аполлон-11" не являлся первым космическим кораблем, который первый приблизился к Луне. Первым был советский аппарат "Зонд-5". Солнце является не огненным шаром, а шаром из плазмы.

На борту МКС отсутствует невесомость. Конечно, космонавты летают по внутреннему пространству МКС, однако тоже падают, потому что земная гравитация ощущается на расстоянии, которое МКС отделает от Земли.
Наука
Добавил: tantan61 Вчера, 19:00
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