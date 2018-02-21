Ученые раскрыли 5 мифов о космосе

По его словам космическое пространство намного ближе, чем считают люди. Оно начинается в 100 км над уровнем моря. Еще одним мифом является советский спутник, появившийся в 1957 году на орбите. По мнению многих людей, спутник являлся первым космическим объектом, который создали люди. Однако первыми объектами в космосе стали баллистические ракеты, испытываемые нацистской Германией.Американский "Аполлон-11" не являлся первым космическим кораблем, который первый приблизился к Луне. Первым был советский аппарат "Зонд-5". Солнце является не огненным шаром, а шаром из плазмы.На борту МКС отсутствует невесомость. Конечно, космонавты летают по внутреннему пространству МКС, однако тоже падают, потому что земная гравитация ощущается на расстоянии, которое МКС отделает от Земли.