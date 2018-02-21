Астрофизики: Рост ультрамассивных черных дыр опровергает теорию эволюции галактик

Современные теории о процессе развития галактик сообщают о росте черных дыр вместе со своим звездным скоплением, однако последние наблюдения наглядно продемонстрировали существование в центрах кластеров ультрамассивных черных дыр, чья масса свыше 10 млрд наших Солнц. Таких объектов около 40% из всех найденных. Подобные скопления элементов являются колоссальными по своим объемам, считают астрофизики.Авторы исследования предполагают, что черные дыры могли сформироваться до момента зарождения галактики, хотя внутри Млечного Пути теория об одновременном развитии черной дыры и сопутствующих звезд вполне применима, подчеркивают исследователи.