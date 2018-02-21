Ученые: Размер мозга предков человека постепенно эволюционировал более 3 миллионов лет
У современных людей мозги более чем в три раза больше наших ближайших живых родственников шимпанзе и бонобо. Ученые не согласны с тем, когда и как произошло это резкое увеличение, но новый анализ 94 гомининовых окаменелостей показывает, что средний размер мозга постепенно и последовательно увеличивался за последние три миллиона лет.
Исследование показывает, что эта тенденция была вызвана прежде всего эволюцией более крупных мозгов в популяциях отдельных видов, но введение новых видов с более крупными мозгами и исчезновение более мелких мозговых также сыграл свою роль.
«Размер мозга - одна из самых очевидных черт, которая делает нас людьми. Это связано с культурной сложностью, языком, инструментом и всеми этими вещами, которые делают нас уникальными. Самые ранние гоминины имели размеры мозга, такие как шимпанзе, и с тех пор они резко увеличились. Поэтому важно понять первопричины подобного изменения», - сказал доктор философии Ду, аспирант из Чикагского университета и первый автор исследования.
Дю и его коллеги сравнили опубликованные данные исследований по объемам черепа из 94 ископаемых образцов из 13 различных видов, начиная с самых ранних однозначных предков человека, Australopithecus, от 3,2 миллиона лет назад до современных видов, включая Homo erectus, от 500 000 лет назад когда размер мозга стал перекрываться с ростом современных людей.
Исследователи увидели, что средний размер мозга постепенно увеличивался за три миллиона лет. Более внимательно, увеличение было обусловлено тремя различными факторами, в первую очередь эволюцией больших размеров головного мозга в популяциях отдельных видов, а также добавлением новых видов с более крупными мозгами и исчезновением более мелких мозговых. Команда также обнаружила, что скорость эволюции размеров мозга в линиях hominin была намного медленнее, чем то, как она действует сегодня, хотя почему это несоответствие существует, остается открытым вопросом.
Исследование показывает, что эта тенденция была вызвана прежде всего эволюцией более крупных мозгов в популяциях отдельных видов, но введение новых видов с более крупными мозгами и исчезновение более мелких мозговых также сыграл свою роль.
«Размер мозга - одна из самых очевидных черт, которая делает нас людьми. Это связано с культурной сложностью, языком, инструментом и всеми этими вещами, которые делают нас уникальными. Самые ранние гоминины имели размеры мозга, такие как шимпанзе, и с тех пор они резко увеличились. Поэтому важно понять первопричины подобного изменения», - сказал доктор философии Ду, аспирант из Чикагского университета и первый автор исследования.
Дю и его коллеги сравнили опубликованные данные исследований по объемам черепа из 94 ископаемых образцов из 13 различных видов, начиная с самых ранних однозначных предков человека, Australopithecus, от 3,2 миллиона лет назад до современных видов, включая Homo erectus, от 500 000 лет назад когда размер мозга стал перекрываться с ростом современных людей.
Исследователи увидели, что средний размер мозга постепенно увеличивался за три миллиона лет. Более внимательно, увеличение было обусловлено тремя различными факторами, в первую очередь эволюцией больших размеров головного мозга в популяциях отдельных видов, а также добавлением новых видов с более крупными мозгами и исчезновением более мелких мозговых. Команда также обнаружила, что скорость эволюции размеров мозга в линиях hominin была намного медленнее, чем то, как она действует сегодня, хотя почему это несоответствие существует, остается открытым вопросом.