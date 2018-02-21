Ученые: Размер мозга предков человека постепенно эволюционировал более 3 миллионов лет

Исследование показывает, что эта тенденция была вызвана прежде всего эволюцией более крупных мозгов в популяциях отдельных видов, но введение новых видов с более крупными мозгами и исчезновение более мелких мозговых также сыграл свою роль.«Размер мозга - одна из самых очевидных черт, которая делает нас людьми. Это связано с культурной сложностью, языком, инструментом и всеми этими вещами, которые делают нас уникальными. Самые ранние гоминины имели размеры мозга, такие как шимпанзе, и с тех пор они резко увеличились. Поэтому важно понять первопричины подобного изменения», - сказал доктор философии Ду, аспирант из Чикагского университета и первый автор исследования.Дю и его коллеги сравнили опубликованные данные исследований по объемам черепа из 94 ископаемых образцов из 13 различных видов, начиная с самых ранних однозначных предков человека, Australopithecus, от 3,2 миллиона лет назад до современных видов, включая Homo erectus, от 500 000 лет назад когда размер мозга стал перекрываться с ростом современных людей.Исследователи увидели, что средний размер мозга постепенно увеличивался за три миллиона лет. Более внимательно, увеличение было обусловлено тремя различными факторами, в первую очередь эволюцией больших размеров головного мозга в популяциях отдельных видов, а также добавлением новых видов с более крупными мозгами и исчезновением более мелких мозговых. Команда также обнаружила, что скорость эволюции размеров мозга в линиях hominin была намного медленнее, чем то, как она действует сегодня, хотя почему это несоответствие существует, остается открытым вопросом.