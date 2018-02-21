АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Дауншифтеры: Беглецы из социума отказываются от должностей и доходов ради простой жизни на природе и крепкого здоровья
EUR 69.89 USD 56.52
Курс валют на 21.02.2018

NASA пытаются возобновить работу «ожившего» спутника IMAGE

NASA пытаются возобновить полноценную работу спутника IMAGE, который с конца 2005 года считался сломанным. В начале текущего года астроном-любитель из Канады внезапно принял сигнал с "мертвого" космического аппарата, пишет портал ТАСС.

NASA пытаются возобновить работу «ожившего» спутника IMAGE


Эксперты NASA не могут точно определить, какое количество времени потребуется инженерам для восстановления тотального контроля над спутником IMAGE. В настоящий момент физики занимаются операционной системой аппарата, созданного для исследования магнитосферы нашей планеты.

IMAGE запустили в космос в 2000 году, предполагая, что спутник выйдет из строя через 2 года после старта. Однако аппарат продержался гораздо дольше. Эксперты называют состояние спутника "стабильным", поэтому вопрос о включении научной аппаратуры, установленной на нем, не является срочным. Кроме того, инженеры проверяют, насколько данные IMAGE будут достоверны и ценны для научных кругов.
Наука
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 14:10
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Компания Morgan анонсировала выход юбилейного
Кроссовер Honda Pilot 2018 года прошел на
Peugeot представил новый фургон Rifter
Создан первый в мире реактор для ночных испытаний
Дочь Михаила Задорнова отказывается от
В марте в Россию приедет смартфон Meizu M6s
Розамунд Пайк приступила к съемкам в фильме о
Vulture назвал самых лучших суперзлодеев в кино
Ученые: Генетически модифицированная кукуруза
Игорь Матвиенко рассказал о связи, существующей
Билла Гейтса пригласили на шоу «Теория большого
Компания Porsche представила обновлённый спорткар
Netflix представил новый трейлер второго сезона
Юлия Проскурякова чувственно поздравила Игоря
Астрофизики: Рост ультрамассивных черных дыр
Алла Пугачева стала жертвой мошенников
Алеся Кафельникова продемонстрировала свою новую
В семье Дарьи Мельниковой и Артура Смольнянива
Meizu показала новое устройство M6s с боковым
Евгения Феофилактова показала огромный бассейн в
Целую флотилию НЛО сняли очевидцы в небе над
Семья Дарьи Пынзарь обнимается по утрам
На Васильевском острове в машине обнаружили
Ученые выяснили, что зеленые жабы с
Хейтеры уверены, что Ксения Бородина выложила
Эмили Ратаковски снялась обнаженной для
Ксения Бородина для рекламы привлекла Ксению
Нейросеть Google определяет по сетчатке глаза
ФСБ раскрыла хищение при строительстве сцены
Создатели телесериала «Улица» убили героя
Просмотреть все новости