NASA пытаются возобновить работу «ожившего» спутника IMAGE

Эксперты NASA не могут точно определить, какое количество времени потребуется инженерам для восстановления тотального контроля над спутником IMAGE. В настоящий момент физики занимаются операционной системой аппарата, созданного для исследования магнитосферы нашей планеты.IMAGE запустили в космос в 2000 году, предполагая, что спутник выйдет из строя через 2 года после старта. Однако аппарат продержался гораздо дольше. Эксперты называют состояние спутника "стабильным", поэтому вопрос о включении научной аппаратуры, установленной на нем, не является срочным. Кроме того, инженеры проверяют, насколько данные IMAGE будут достоверны и ценны для научных кругов.