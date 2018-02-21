Зрители ждут мести Ольги Бузовой Марго Овсянниковой за «волшебство» с Гриценко

Зрители напомнили, что она достаточно «измазалась в грязи» из-за любимца Ольги Орловой, а теперь осмелилась посмотреть на любимца Бузовой.Фанаты телестройки рассуждают, что Орлова хоть действовала исподтишка и не афишировала свою привязанность, тогда как Бузова свою историю с Романом Гриценко выставила обозрение в эфирах.Зрители считают, что Ольга Бузова достаточно ревнива, приводя в пример быстро закончившиеся отношения Ромы и Лены. По общему мнению, телезвезда только делает вид, что Гриценко ей не нужен, а на самом деле нет-нет, да и дернет за ниточку.Теперь поклонники телестройки ожидают мести Бузовой. Ведь по слухам между Марго и Романом даже «волшебство» случилось, хотя свечку никто не держал.