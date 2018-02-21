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Илья Трунин: новые налоги надо вводить после президентских выборов

Илья Трунин, представитель профильного министерства высказал такую точку зрения: "Обсуждать налоговый маневр лучше после выборов президента и создания обновленного правительства. Это мнение прозвучало вчера во время его интервью.

Илья Трунин, замминистра финансов России сказал журналистам, что в правительстве нет согласованной позиции по будущим налоговым реформам из-за разного подхода. Ранее, Антон Силуанов, руководитель Минфина на инвестиционном форуме в Сочи сообщил, что правительство готовит предложения об изменениях налогового законодательства. По мнению специалистов, здесь играют роль разные подходы на проблему повышения ставок налогов и политическая целесообразность.

Илья Трунин: новые налоги надо вводить после президентских выборов


По экономическим причинам (растет дефицит бюджета, падает экономика, особенно в промышленной сфере, набирает обороты безработица, снижается уровень жизни россиян) - необходимо срочно вводить изменения в налоговое законодательство. По политическим - этого делать нельзя до 18 марта 2018 года.
Экономика / Главные новости
Добавил: Valeriy Сегодня, 11:00
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