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Ученые нашли новые мишени противомалярийного препарата

Исследователи обнаружили новые процессы, позволяющие паразитам малярии избегать красных кровяных клеток и инфицировать другие клетки, и предложили потенциально новые мишени для лечения. Команда специалистов уже работает с фармацевтическими компаниями в целях разработки новых противомалярийных препаратов – важного шага в борьбе с лекарственно-устойчивой малярией.
Ученые нашли новые мишени противомалярийного препарата


«Ежегодно от малярии умирает более 400 000 человек, и устойчивость к распространенным противомалярийным препаратам растет, – говорит профессор Майк Блэкман, руководитель группы Института Фрэнсиса Крика, автор исследования. – Мы изучаем самого смертоносного малярийного паразита Plasmodium falciparum, чтобы добавить новые целевые показатели к существующим методам лечения».

В последнем исследовании, опубликованном в Nature Microbiology, ученые выявили два ключевых белка, из-за которых малярийные паразиты избегают эритроцитов и инфицируют здоровые клетки.

«Мы уже начали сотрудничать с GSK, чтобы выяснить, может ли разработка препаратов, нацеленных на эти белки, стать основой нового противомалярийного препарата», – подтвердил доктор Джеймс Томас, ученый из группы Крика.

Достижение исследователей может привести к настоящему прорыву в борьбе с малярией.
dzen / Наука
Добавил: Dasha Purple Вчера, 23:50
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