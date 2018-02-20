Ученые нашли новые мишени противомалярийного препарата

«Ежегодно от малярии умирает более 400 000 человек, и устойчивость к распространенным противомалярийным препаратам растет, – говорит профессор Майк Блэкман, руководитель группы Института Фрэнсиса Крика, автор исследования. – Мы изучаем самого смертоносного малярийного паразита Plasmodium falciparum, чтобы добавить новые целевые показатели к существующим методам лечения».В последнем исследовании, опубликованном в Nature Microbiology, ученые выявили два ключевых белка, из-за которых малярийные паразиты избегают эритроцитов и инфицируют здоровые клетки.«Мы уже начали сотрудничать с GSK, чтобы выяснить, может ли разработка препаратов, нацеленных на эти белки, стать основой нового противомалярийного препарата», – подтвердил доктор Джеймс Томас, ученый из группы Крика.Достижение исследователей может привести к настоящему прорыву в борьбе с малярией.