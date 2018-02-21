Пропавший в космосе в 1973 году американский астронавт спустя 27 лет неожиданно вернулся на Землю

Джон Смит был участником секретного запуска космического корабля в 1973 году, замаскированного под обычный спутник под личным контролем Министерства обороны США. Через три дня после запуска вдруг сломалась система навигации, и астронавт оказался в космосе на неуправляемом корабле. NASA в экстренном порядке начало подготовку к запуску спасательной ракеты, однако связь со Смитом неожиданно прервалась, и отследить его местоположение не представлялось возможным.После анализа записей эксперты NASA обратили внимание на странные радиопомехи, исходившие предположительно из созвездия Треугольника. Однако вскоре оно ослабело, после того, как связь со Смитом прервалась.Спустя 27 лет в 2000 году астроном-любитель, проживающий на Фиджи, зафиксировал в ночном небе странный НЛО, который оказался пропавшим секретным космическим кораблем. О его приближении очевидец незамедлительно сообщил NASA, которое в 2001 году при помощи шаттла «Эндевор» сняло спутник с орбиты. После приземления шаттла в условиях строжайшей секретности он был вскрыт и внутри эксперты с удивлением обнаружили еле живого и без сознания Смита. После этого инцидента все материалы и информация была засекречена.