Дауншифтеры: Беглецы из социума отказываются от должностей и доходов ради простой жизни на природе и крепкого здоровья

Успешный бизнесмен и завидный жених внезапно удивил коллег решением передать заместителю права на управление компанией, а сам предпочел уехать на Гоа, ведя тихий образ жизни среди экзотических растений на берегу океана. Мужчина пояснил, что устал гоняться за жизненными иллюзиями ценностей и захотел убежать от городских пробок вместе с постоянными стрессами. Ему захотелось насладиться чистым воздухом и красотой природы, ведя образ жизни первобытного человека без постоянного созерцания голубого экрана ТВ. Также герой истории был уверен, что такое решение поможет ему восстановить потрепанные нервы, и поможет осмыслить свое существование. В последующие годы было замечено много аналогичных примеров со стороны зажиточных горожан, внезапно решивших отказаться от карьерного роста и ритмов мегаполисов. Вместо этого они проводят время в теплых странах, изучая философию и осваивая духовные практики, а также занимаются медитацией и йогой, радуясь новой жизни.Дауншифтеры делятся на бездельников, к которым относится данная категория лиц, предпочитающая самосовершенствование, но для бедняков это течение всегда было связано с созиданием. Они охотно едут в российские глубинки, чтобы заняться сельским хозяйством, а также строят дома и питаются натуральными продуктами с чистой водой из родников. Эти лица не желают принимать участие в гонке за большими средствами, предпочитая вести комфортный образ жизни в кругу близких людей на фоне природы. Само понятие пришло к нам из британской лексики, означая движение вниз на медленной скорости. Американка писала, что ее соотечественники затрачивают массу энергии, чтобы добиться своего места под солнцем, и выматывают себя на работе из-за материального достатка. Потом они просто не могут воспользоваться всеми полученными благами, так как человеческий организм не выдерживает чрезмерной нагрузки и начинает реагировать на нее различными недугами.Большинство людей не хотят иметь инфаркт, инсульт или расстройства нервной системы, а потому сознательно отказываются от занимаемого поста и обретают желанную свободу в поступках и душе. Общество раньше подвергала таких смельчаков гонениям, и критиковало их в СМИ, однако они только смеялись в ответ на выпады недоброжелателей, называя себя самыми счастливыми личностями в мире. У них есть время для любимого хобби и общения с друзьями, а также можно спокойно почитать книгу, послушать музыку или поехать в путешествие. Такой образ жизни не связан с политикой и служебными интригами, дополненными кошмарами, льющимися из “зомбоящика” ТВ и новыми технологиями. Об этом рассказывал в своих книгах писатель Генри Дэвид Торо, живший в 19 веке, а наибольшей популярностью новый стиль жизни стал пользоваться у американцев, австралийцев и французов.Это стало доказательством, что высокий жизненный уровень стран заставляет людей пересмотреть свои приоритеты, после чего они начинают создавать общества по интересам. Эксперты после недавних опросов в Австралии выяснили, что 25% людей сознательно готовы изменить свое место в социуме ради удовлетворения жизнью. По словам американского журналиста Дэна Гамильтона, эта категория лиц может в будущем создавать политические партии и оказывать влияние на общество. Для большинства американцев сельская местность связана с экологией и сохранением природы. Некоторые особы осваивают безлюдные территории на Мальдивах, Бали, Бразилии и части островов Карибского бассейна. Также есть люди, вынужденные стать дауншифтерами из-за проблем с жильем. Они не могут оплачивать дома, так что вынуждены жить в автовагонах или палатках. Данное направление имеет своих адептов, к которым относится писатель Джон Форест со своей “Философией простой жизни”. Также можно упомянуть о Дугласе Коупленде и Джоне Дрейке.Сейчас течение стало модным среди россиян, уставших от городской суеты и обещаний чиновников. Москвич Виктор не мог организовать бизнес и решил вместо этого купить старый дом, приспособив его под личные нужды. Он не хочет находиться в ожидании очередного кризиса экономики, а радуется своему натуральному хозяйству и отсутствию всех благ цивилизации вместе с энергоресурсами. Мужчина считает, что в будущем они станут роскошью для большинства соотечественников и европейцев, а потому переехал в деревню вместе с семьей и друзьями из Твери. Еще один яркий пример нового образа жизни относится к питерскому менеджеру нефтяной компании. Он отказался от роскоши и жил среди папуасов, выучив все привычки и ритуалы племени. В сетях есть много истории от таких людей, очарованных прекрасными пейзажами и восходами солнца, а также не зависящих от коммунальных служб. Они подробно описывают темы жизни в селе и дают советы по разведению животных или посадке культур. Все любители нового существования больше не считают себя офисными планктонами, ждущими подачек от руководства в виде зарплаты. Сейчас им приходится трудиться только на благо семьи и не жалеть о сделанном выборе.