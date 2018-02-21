Жизнь и гибель известной советской космической станции "Мир"
Самая известная космическая станция времен СССР «Мир» сегодня 20 февраля в далеком 1986 году была запущена на орбиту Земли. Станцию изначально планировали эксплуатировать пять лет, однако она просуществовала на орбите целых пятнадцать.
Главными разработчиками исследовательской космической станции «Мир» являются ученые РКК «Энергия». 20 февраля 1986 ракета «Протон» доставила «Мир» на орбиту нашей планеты. Изначально планировалось использовать ее в качестве космического исследовательского центра пять лет, однако она просуществовала пятнадцать, и после окончательного износа, а также из-за нехватки денежных средств на поддержание ее функционирования власти приняли решение утилизировать «Мир» с околоземного пространства Земли. Вскоре космическая станция ушла под воду в Тихом океане в районе, куда сбрасывают недействующие исследовательские аппараты.
За время ее исследовательской деятельности было осуществлено более двух тысяч уникальных экспериментов в условиях космического вакуума, в том числе первые эксперименты на растениях. Космонавты «Мир» Шеннон Лусид и Валерий Поляков поставили рекорды пребывания в космосе.
Станция «Мир» использована режиссерами таких мировых блокбастеров, как «Вирус», «Армагеддон», «Железное небо».
Главными разработчиками исследовательской космической станции «Мир» являются ученые РКК «Энергия». 20 февраля 1986 ракета «Протон» доставила «Мир» на орбиту нашей планеты. Изначально планировалось использовать ее в качестве космического исследовательского центра пять лет, однако она просуществовала пятнадцать, и после окончательного износа, а также из-за нехватки денежных средств на поддержание ее функционирования власти приняли решение утилизировать «Мир» с околоземного пространства Земли. Вскоре космическая станция ушла под воду в Тихом океане в районе, куда сбрасывают недействующие исследовательские аппараты.
За время ее исследовательской деятельности было осуществлено более двух тысяч уникальных экспериментов в условиях космического вакуума, в том числе первые эксперименты на растениях. Космонавты «Мир» Шеннон Лусид и Валерий Поляков поставили рекорды пребывания в космосе.
Станция «Мир» использована режиссерами таких мировых блокбастеров, как «Вирус», «Армагеддон», «Железное небо».
Наука
Добавил: Ирина Мартынюк Сегодня, 07:15