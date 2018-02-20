Руководство Москвы озвучило цены на недвижимость для расширения жилья по реновации

Вся недвижимость, выставленная на продажу, расположена в районе Измайлово и Северное Измайлово. Площадь предлагаемых квартир составляет от 38 до 76 метров квадратных.Жилплощадь с наименьшей квадратурой (38 кв. м) стоит 6,3 млн рублей, а стоимость квартиры с наибольшей (76 кв. м) – не менее 12 млн рублей.В рамках проекта по реновации жилья предусмотрен порядок выбора участником программы понравившегося варианта. После чего участник подает заявку в столичный Фонд реновации. Так, он подтверждает свое желание внести дополнительную плату за расширение жилой площади взамен равнозначной, которая ему положена по закону. Далее участнику данного проекта нужно внести взнос, размер которого составляет 100 тысяч рублей и собрать необходимые документы.С момента принятия заявки фонд приступает к ее рассмотрению в продолжении пяти рабочих дней. В случае, если на данное жилье больше нет претендентов, то заявитель подписывает договор и вносит оговоренную оплату.