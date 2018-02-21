Российские физики собираются защитить Землю от астероидов

Эксперимент проводился на маленьких копиях астероидов, используя лазерное воздействие на них. Физики со всего мира уже давно рассматривают идею уничтожать потенциально угрожающие астероиды с помощью их взрыва ядерной бомбой. Такой метод даже продемонстрировали в некоторых научно-фантастических фильмах.Специалисты считают, что такой взрыв сможет расколоть астероид на маленькие части, которые пролетят мимо нашей планеты или сгорят в её атмосфере. Но специалисты уверены, что ядерный взрыв будет эффективен только в том случае, если все расчеты будут сделаны правильно. Именно этим и будут заниматься исследователи из физико-технического института. Они уже создают миниатюрные версии астероидов и лазерное воздействие на них.Тема астероидов беспокоит ученых всего мира, так как столкновение Земли с другим небесным телом – это одна из самых больших опасностей для человечества.