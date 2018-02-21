Российские физики собираются защитить Землю от астероидов
Исследователи из физико-технического института в Москве разработали технологию, благодаря которой будут уничтожаться астероиды. Стало известно, что разрушительные астероиды можно будет нейтрализовать, используя ядерные взрывы.
Эксперимент проводился на маленьких копиях астероидов, используя лазерное воздействие на них. Физики со всего мира уже давно рассматривают идею уничтожать потенциально угрожающие астероиды с помощью их взрыва ядерной бомбой. Такой метод даже продемонстрировали в некоторых научно-фантастических фильмах.
Специалисты считают, что такой взрыв сможет расколоть астероид на маленькие части, которые пролетят мимо нашей планеты или сгорят в её атмосфере. Но специалисты уверены, что ядерный взрыв будет эффективен только в том случае, если все расчеты будут сделаны правильно. Именно этим и будут заниматься исследователи из физико-технического института. Они уже создают миниатюрные версии астероидов и лазерное воздействие на них.
Тема астероидов беспокоит ученых всего мира, так как столкновение Земли с другим небесным телом – это одна из самых больших опасностей для человечества.
Эксперимент проводился на маленьких копиях астероидов, используя лазерное воздействие на них. Физики со всего мира уже давно рассматривают идею уничтожать потенциально угрожающие астероиды с помощью их взрыва ядерной бомбой. Такой метод даже продемонстрировали в некоторых научно-фантастических фильмах.
Специалисты считают, что такой взрыв сможет расколоть астероид на маленькие части, которые пролетят мимо нашей планеты или сгорят в её атмосфере. Но специалисты уверены, что ядерный взрыв будет эффективен только в том случае, если все расчеты будут сделаны правильно. Именно этим и будут заниматься исследователи из физико-технического института. Они уже создают миниатюрные версии астероидов и лазерное воздействие на них.
Тема астероидов беспокоит ученых всего мира, так как столкновение Земли с другим небесным телом – это одна из самых больших опасностей для человечества.
Наука
Добавил: Oleneva Сегодня, 00:00