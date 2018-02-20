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Эксперты рассказали, как победить тошноту во время проведения тренировки

Учёные рассказали, что правильное питание, водный режим, а также выбор нагрузок помогут человеку победить тошноту в ходе выполнения тренировок.

Эксперты рассказали, как победить тошноту во время проведения тренировки

Соответствующие материалы исследования выложили в тематическом издании. Зачастую приступы тошноты у спортсменов появляются по мере измождения, при этом заставляя прервать на время тренировку либо отказаться продолжать занятия. По словам исследователей, причиной в данном случае является замедленное пищеварение, обезвоживание, повышенная кислотность. С такого рода проблемами помогут справиться несколько способов, а именно соблюдение строгого графика необходимых тренировок, рекомендованных нагрузок, употребление в случае повышенных нагрузок подсоленной воды с лимоном.

За час до начала занятий спортом желательно ничего не употреблять в пищу. Тошноту довольно хорошо побеждают углеводно-электронные коктейли, в которых имеются добавки фруктозы, глюкозы, углеводов.
Общество / Спорт
Добавил: tantan61 Вчера, 20:25
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