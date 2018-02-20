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Толкалина обнародовала снимок Маши Кончаловской

Любовь Толкалина обнародовала публикацию дочки Марии, рожденной от Егора Кончаловского. Известная актриса вместе с наследницей сейчас отдыхает в Индии.

Толкалина обнародовала снимок Маши Кончаловской

В своём микроблоге Instagram Любовь Толкалина регулярно делится с фолловерами публикациями, сделанными во время отдыха в Индии. Вместе с артисткой на Гоа находится её дочь Мария. Актриса обнародовала снимки, на которых изображена девушка. Звезда редко делится с поклонниками фотографиями Марии, поэтому каждое фото расценивается на вес золота.

Толкалина обнародовала снимок Маши Кончаловской

На кадрах дочь Толкалиной позирует, облаченная только в бюстгальтере и черных шортах, выполняющая йогические упражнения. До недавнего времени наследница Толкалиной и Кончаловского отличалась пышными формами и сочными щеками. Однако, судя по новому фото, Маша сильно похудела, сбросив за несколько месяцев около 30 килограмм. Снимок в течение восьми часов сумел собрать более 3 тысяч лайков и множество восторженных комментариев.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 18:19
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