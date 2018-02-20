Первый двигатель для ракеты «Союз-5» будет готов к 2021 году

Арбузов отметил, что уже в текущем году ГРЦ «Прогресс» должен получить макет силовой установки от НПО «Энергомаш». По его словам, в марте 2021 года появится первый готовый комплект двигателя РД-171МВ, а в сентябре того же года предприятие предоставит еще одну установку для ракеты-носителя «Союз-5».После испытаний двигателя на беспилотной версии ракеты, НПО передаст полностью испытанный ракетный агрегат для проведения пилотируемых полетов. Это может случиться уже в 2023 году.Арбузов считает, что такие сроки требуют от сотрудников «Энергомаш» предельной самоотдачи, особенно если дело касается качества сборки двигателя.