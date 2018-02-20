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Первый двигатель для ракеты «Союз-5» будет готов к 2021 году

Как сообщил руководитель НПО «Энергомаш» Игорь Арбузов, первый двигатель РД-171МВ, который предназначен для новой ракеты-носителя «Союз-5», будет готов к 2021 году. К такому выводу Арбузов пришел после оценки финансовой и производственной ситуации предприятия.

Первый двигатель для ракеты «Союз-5» будет готов к 2021 году


Арбузов отметил, что уже в текущем году ГРЦ «Прогресс» должен получить макет силовой установки от НПО «Энергомаш». По его словам, в марте 2021 года появится первый готовый комплект двигателя РД-171МВ, а в сентябре того же года предприятие предоставит еще одну установку для ракеты-носителя «Союз-5».

После испытаний двигателя на беспилотной версии ракеты, НПО передаст полностью испытанный ракетный агрегат для проведения пилотируемых полетов. Это может случиться уже в 2023 году.

Арбузов считает, что такие сроки требуют от сотрудников «Энергомаш» предельной самоотдачи, особенно если дело касается качества сборки двигателя.
Наука
Добавил: Роман Мирный Вчера, 22:50
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