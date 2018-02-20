Ученые предлагают определять дефекты железобетонных столбов подогревом

По железным дорогам в России перемещаются до 45% всех грузов и примерно 27% всех пассажиров, однако большая часть путей была электрифицирована примерно в 70-е годы прошлого века. В настоящий момент состояние железобетонных столбов проверяют при помощи ультразвука, когда акустическое сопротивление позволяет определить равномерность вещества. На данную диагностику порой уходят сутки.Томские ученые предлагают выявлять дефекты конструкций всего за 1 час. Нагревая столбы до определенной температуры, снимок термограммы позволяет получить представление о целостности всей конструкции и ее слабых местах. Для проявления четкого фотоотпечатка достаточно нагревать столб всего 1 минуту.