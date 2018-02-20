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Ученые предлагают определять дефекты железобетонных столбов подогревом

Томские ученые предлагают проверять прочность железобетонных столбов при помощи нагрева, когда термограмма конструкции позволяет разглядеть дефекты на ранней стадии их появления, информирует портал Applied Sciences.

Ученые предлагают определять дефекты железобетонных столбов подогревом


По железным дорогам в России перемещаются до 45% всех грузов и примерно 27% всех пассажиров, однако большая часть путей была электрифицирована примерно в 70-е годы прошлого века. В настоящий момент состояние железобетонных столбов проверяют при помощи ультразвука, когда акустическое сопротивление позволяет определить равномерность вещества. На данную диагностику порой уходят сутки.

Томские ученые предлагают выявлять дефекты конструкций всего за 1 час. Нагревая столбы до определенной температуры, снимок термограммы позволяет получить представление о целостности всей конструкции и ее слабых местах. Для проявления четкого фотоотпечатка достаточно нагревать столб всего 1 минуту.
Наука
Добавил: Юля Карпеченко Вчера, 18:00
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