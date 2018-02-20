«Вторая кожа» создана учеными для контроля за состоянием здоровья человека

Экспертами названа новая разработка «второй кожей». Созданию датчика посвятили себя ученые Токийского университета. В результате они создали инновационную модель, способную как контролировать жизненно важные функции здоровья человека, так и оповещать о проблемах врачей, в случае экстренной необходимости.Толщина дисплея всего 1 мм, а состоит он из мельчайших микродиодов. Внешний вид разработки напоминает обычный пластырь 6Х10 см. Устройством не вызываются неприятные ощущения, даже если он прикреплен к чувствительным зонам. Удобства основаны на свойствах легкого растягивания при использовании, а так же свободного пропускания воздуха. Экран позволяет смотреть видео и читать тексты. Помимо прочего, датчиком проводится сонограмма сердца, которую может сделать только медучреждение.Основное направление применения разработки - пожилые пациенты. Устройством контролируется большинство процессов в организме, а в случае необходимости информация передается медикам. С помощью удобного функционала, облегчается жизнь не только пациентам и членам их семьи, но и врачам.