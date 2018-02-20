Поклонники раскритиковали клетчатое пальто рэпера Джигана

Сейчас звезда находится в Лондоне и решил показать подписчикам ночные улицы столицы. Многие фанаты написали позитивные сообщения, сожалея, что не смогут побывать на концерте рэпера, хотя восхищаются его творчеством. Однако пользователи сетей сразу обратили внимание на наряд, абсолютно не подходящий Джигану.Они отметили, что его стоит подшить, после чего назвали одежду ужасной. Некоторые лица упомянули о женских костюмах такой расцветки, посоветовав артисту в следующий раз надеть шорты. Сам он предпочел не реагировать на выпады недоброжелателей, потому что концерт прошел блестяще и запомнился знаменитости надолго.