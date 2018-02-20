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Поклонники раскритиковали клетчатое пальто рэпера Джигана

Рэпер Джиган удивил своих поклонников новым фото, опубликованным в Instagram. На нем он позирует перед камерами в клетчатом длинном пальто серого цвета, но люди раскритиковали музыканта в своих постах.

Сейчас звезда находится в Лондоне и решил показать подписчикам ночные улицы столицы. Многие фанаты написали позитивные сообщения, сожалея, что не смогут побывать на концерте рэпера, хотя восхищаются его творчеством. Однако пользователи сетей сразу обратили внимание на наряд, абсолютно не подходящий Джигану.

Поклонники раскритиковали клетчатое пальто рэпера Джигана


Они отметили, что его стоит подшить, после чего назвали одежду ужасной. Некоторые лица упомянули о женских костюмах такой расцветки, посоветовав артисту в следующий раз надеть шорты. Сам он предпочел не реагировать на выпады недоброжелателей, потому что концерт прошел блестяще и запомнился знаменитости надолго.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 13:50
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