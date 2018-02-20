Биологи впервые успешно вырастили животный эмбрион с клетками человека

Учеными из США были предоставлены материалы, полученные в результате научных исследований, направленных на определение доступных возможностей по выращиванию органов для трансплантации. Озвучили информацию на проводимой Американским научным обществом конференции, проходящей в Остине, штат Калифорния. Выводы специалистов основаны на проведенных экспериментах, которые приблизили возможности выращивания внутри животных полноценных органов людей.Начинались исследования ученых с опытов над мышами. Одну из представителей данных особей, удалось вырастить с развитой поджелудочной железой крысы. Основываясь на успехах при начале опытов, специалисты решили приступить к манипуляциям с представителями более крупных животных. Наиболее идеально подходили на эту роль овцы. Большинство их органов, как по строению, так и по размеру схожи с аналогичными биологическими структурами людей.Человеческие клетки почти месяц росли в естественных условиях эмбриона овцы. Специалисты не могли проводить исследования боле длительное время, так по действующему законодательству США это запрещено. Действуя в рамках реальных возможностей, ученые получили положительный результат и успешно завершили свой эксперимент. Итоги говорят за то, что благодаря применению новой технологии, в будущем медицина будет значительно усовершенствована.