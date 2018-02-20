Американские биологи будут выращивать человеческие органы на овцах

Отторжение человеческим организмом клеток донорских органов является серьезной проблемой для жизни тяжело больных пациентов. Ученые долго искали решение и вот научные работники из Калифорнийского университета все таки смогли ввести стволовые клетки человека в эмбрионы животных. Это дает надежду, что клетки продолжат расти и в будущем сформируются в орган, который полностью подойдет для трансплантации.Пока что команда специалистов будет следить за эмбрионами около месяца. За это время уже можно будет заметить начальное развитие органа. Для эксперимента было решено использовать эмбрионы овец, поскольку у этих животных сердце и легкие похожи на человеческие.