Американские биологи будут выращивать человеческие органы на овцах
Каждый год во всех странах мира умирает как минимум по несколько сотен человек, которые так и не смогли дождаться органов для пересадки, а другие не могут существовать с ними, поскольку существует проблема отторжения. Выращивание органов человека на овцах должна решить ее.
Отторжение человеческим организмом клеток донорских органов является серьезной проблемой для жизни тяжело больных пациентов. Ученые долго искали решение и вот научные работники из Калифорнийского университета все таки смогли ввести стволовые клетки человека в эмбрионы животных. Это дает надежду, что клетки продолжат расти и в будущем сформируются в орган, который полностью подойдет для трансплантации.
Пока что команда специалистов будет следить за эмбрионами около месяца. За это время уже можно будет заметить начальное развитие органа. Для эксперимента было решено использовать эмбрионы овец, поскольку у этих животных сердце и легкие похожи на человеческие.
Отторжение человеческим организмом клеток донорских органов является серьезной проблемой для жизни тяжело больных пациентов. Ученые долго искали решение и вот научные работники из Калифорнийского университета все таки смогли ввести стволовые клетки человека в эмбрионы животных. Это дает надежду, что клетки продолжат расти и в будущем сформируются в орган, который полностью подойдет для трансплантации.
Пока что команда специалистов будет следить за эмбрионами около месяца. За это время уже можно будет заметить начальное развитие органа. Для эксперимента было решено использовать эмбрионы овец, поскольку у этих животных сердце и легкие похожи на человеческие.
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Добавил: Joanne Сегодня, 10:40