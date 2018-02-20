NASA показало гигантское холодное сердце Земли
Исследователи миссии Operation IceBridge вместе с учеными NASA показали действительно невероятный снимок, уже прозванный как «Самое холодное в мире сердце». Огромный скол в леднике близ Гренландии действительно напоминает огромное сердце почти идеальной формы.
Невероятный снимок скола ученые сделали во время очередного исследовательского пролета в Арктике и Антарктиде. Сообщается, что общее количество подобных научных полетов только за последний год равносильно почти 9-кратному облету вокруг нашего земного шара.
Миссия Operation IceBridge в данное время находится на своей завершальной стадии, просуществовав 9 лет. Эстафету примет спутник ICESat-2, которого планируют запустить осенью текущего года.
Невероятный снимок скола ученые сделали во время очередного исследовательского пролета в Арктике и Антарктиде. Сообщается, что общее количество подобных научных полетов только за последний год равносильно почти 9-кратному облету вокруг нашего земного шара.
Миссия Operation IceBridge в данное время находится на своей завершальной стадии, просуществовав 9 лет. Эстафету примет спутник ICESat-2, которого планируют запустить осенью текущего года.
Наука
Добавил: Ирина Мартынюк Сегодня, 09:50