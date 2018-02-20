NASA показало гигантское холодное сердце Земли

Невероятный снимок скола ученые сделали во время очередного исследовательского пролета в Арктике и Антарктиде. Сообщается, что общее количество подобных научных полетов только за последний год равносильно почти 9-кратному облету вокруг нашего земного шара.Миссия Operation IceBridge в данное время находится на своей завершальной стадии, просуществовав 9 лет. Эстафету примет спутник ICESat-2, которого планируют запустить осенью текущего года.