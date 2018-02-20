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NASA показало гигантское холодное сердце Земли

Исследователи миссии Operation IceBridge вместе с учеными NASA показали действительно невероятный снимок, уже прозванный как «Самое холодное в мире сердце». Огромный скол в леднике близ Гренландии действительно напоминает огромное сердце почти идеальной формы.

NASA показало гигантское холодное сердце Земли


Невероятный снимок скола ученые сделали во время очередного исследовательского пролета в Арктике и Антарктиде. Сообщается, что общее количество подобных научных полетов только за последний год равносильно почти 9-кратному облету вокруг нашего земного шара.

Миссия Operation IceBridge в данное время находится на своей завершальной стадии, просуществовав 9 лет. Эстафету примет спутник ICESat-2, которого планируют запустить осенью текущего года.
Наука
Добавил: Ирина Мартынюк Сегодня, 09:50
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