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По статистике большинство ученых скрывает данные своих ИИ-исследований

В настоящее время сфера ИИ стала часто освещаться в различных исследованиях ученых, однако, как оказалось, большинство из них стараются скрыть исходный код в своих работах. Как итог - нельзя в полной мере сравнить или улучшить их результаты.

По статистике большинство ученых скрывает данные своих ИИ-исследований


Одд Эрик Гюндерсен, занимающий должность профессора в Норвежском университете естественных и технических наук решил проверить около 400 работ, связанных с темой искусственного интеллекта. Как выяснилось в результате, лишь 6% ученых раскрыли данные в своих исследованиях, остальные все указанные алгоритмы описывали с помощью псевдокода.

Профессор назвал ситуацию близкой к кризису, ведь полезность и результаты исследований без представленного исходного кода ставятся теперь под вопрос. Часто ученые находят причины или отговорки, чтобы не публиковать данные. В этом случае отсутствует возможность производить любые эксперименты с ИИ, что усложняет развитие машинного обучения.
Общество / Технологии
Добавил: Joanne Сегодня, 10:00
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