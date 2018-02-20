По статистике большинство ученых скрывает данные своих ИИ-исследований

Одд Эрик Гюндерсен, занимающий должность профессора в Норвежском университете естественных и технических наук решил проверить около 400 работ, связанных с темой искусственного интеллекта. Как выяснилось в результате, лишь 6% ученых раскрыли данные в своих исследованиях, остальные все указанные алгоритмы описывали с помощью псевдокода.Профессор назвал ситуацию близкой к кризису, ведь полезность и результаты исследований без представленного исходного кода ставятся теперь под вопрос. Часто ученые находят причины или отговорки, чтобы не публиковать данные. В этом случае отсутствует возможность производить любые эксперименты с ИИ, что усложняет развитие машинного обучения.