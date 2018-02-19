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Альпинист сфотографировал над Эверестом пятнистый НЛО

НЛО был замечен на фотографии горы Эверест, снятой профессиональным альпинистом и фотографом Дэвидом Брейшаром. На снимке виден пятнистый неопознанный объект в форме тарелки.

Альпинист сфотографировал над Эверестом пятнистый НЛО


Фотография, одна из 447 взятых Брейшарами для проекта по изменению климата, показывает таинственное «блюдце», плавающее над самой высокой горой в мире, в одном из самых отдаленных мест на Земле.

Это открытие было сделано UFO Today, каналом YouTube, который фокусируется на экспонировании летающих тарелок и чужих наблюдений, где бы они ни находились.

Объект напоминает какой-то летающий диск. Судя по его высоте с горы Эверест, можно с уверенностью сказать, что этот объект летает выше высоты, где будут работать вертолеты или беспилотники. У нас нет дополнительной информации об объекте, но интересно посмотреть, что он летает над одной из самых высоких гор в мире, сообщается на сайте.

Видео также ссылается на теории заговора, которые утверждают, что под Эверест существует секретная подземная база, и, конечно же, постоянные слухи о Йети, которые привлекает гора.

Эта фотография вряд ли является убедительным доказательством существования инопланетян и не лучше, чем любой другой размытый снимок странных вещей, скрывающихся в верхней атмосфере Земли. Хотя во Вселенной может существовать чужая жизнь, она почти наверняка не припаркована на пустынной горе на Земле, ожидая, что ее откроют все, кто достаточно скучен, чтобы просеять сотни фотографий в надежде отыскать инопланетный космический корабль.
dzen / Наука
Добавил: Мартынюк Вчера, 20:53
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