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Астрономы изучают "близнеца" Млечного Пути - галактику NGC 6744

Международная команда астрономов провела многочастотное исследование NGC 6744, одной из наиболее похожих на Млечный Путь спиральных галактик. Новое исследование идентифицирует радио- и рентгеновские источники в NGC 6744 и оценивает скорость его звездообразования.

Астрономы изучают "близнеца" Млечного Пути - галактику NGC 6744


NGC 6744, обнаруженная в 1823 году, является промежуточной спиральной галактикой, расположенной примерно в 30 миллионах световых лет от созвездия Паво. Считается, что она является одной из наиболее похожих на Млечный Путь спиральных галактик в нашей непосредственной близости и воспринимается астрономами как полезный аналог нашей собственной галактики, когда речь идет об изучении таких объектов, как остатки сверхновых и облака H II - облака светящегося газа и плазмы, в которых происходит звездообразование.

Когда в 2005 году сверхновая типа Ic была обнаружена в NGC 6744 на оптических волновых диапазонах, астрономы начали наблюдать эту галактику подробно по электромагнитному спектру с целью выявления там более интересных объектов. Одной из команд, участвующих в наблюдениях NGC 6744, является международная группа астрономов во главе с Мирандой Ю из Университета Западного Сиднея, Австралия, изучая ее как часть более широкого исследования, сосредоточенного на близлежащих галактиках.

При анализе имеющихся данных астрономы определили 117 рентгеновских и 280 радиоисточников. Один из этих источников был классифицирован как сверхмассивная черная дыра с болометрической радиосветимостью, подобной центральной черной дыре Млечного пути. Два из недавно найденных источников, вероятно, являются остатками сверхновых, пять были классифицированы как кандидаты на остатки сверхновых и 17 - как регионы H II. Остальные источники были классифицированы как фоновые объекты.

Согласно исследованию, вновь обнаруженные остатки сверхновых особенно яркие, но не такие яркие, как Кассиопея А, остатки сверхновой в созвездии Кассиопея. Когда дело доходит до новых областей H II, исследователи предполагают, что излучение с преобладанием в 22 мкм может возникнуть из-за теплой пыли вблизи этих облаков.

Кроме того, команда подсчитала, что скорость звездообразования NGC 6744 составляет от 2.8 до 4.7 массы Солнца в год - по крайней мере, в два раза больше, чем у Млечного Пути. Это значение указывает на то, что NGC 6744 все еще активно формирует звезды.
dzen / Наука
Добавил: Мартынюк Вчера, 20:13
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