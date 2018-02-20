АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Шумеры: Древняя цивилизация мудрецов и ее изобретения до сих пор остаются загадкой для ученых
EUR 69.90 USD 56.34
Курс валют на 20.02.2018

Секрет Октавиана Августа: Римский император имел дар предвидения событий и своей смерти продолжал пугать римлян

Во время правления Октавиана Августа люди предпочитали держаться подальше от императора, отличающегося вспыльчивым нравом. Но он имел свой секрет в виде дара предвидения событий, а после смерти продолжал пугать римлян.


Секрет Октавиана Августа: Римский император имел дар предвидения событий и своей смерти продолжал пугать римлян


В то время правители не церемонились со своими подданными и могли казнить их из-за любой мелочи, но загадочная особенность этого человека вызывала много дискуссий среди ученых. Средневековые коллеги утверждали, что любой индивидуум даже не осознает своего взаимодействия с растительным и животным миром, что также касается окружающих его предметов. Потому негативные или позитивные эмоции могут возникнуть даже при виде ценного украшения или обычного дерева. Монах Винсент из Бове был библиотекарем французского монарха и воспитывал наследников Людовика Святого. Он также является автором энциклопедии, в которой писал, как рана убийцы заражает все вещи вместе с воздухом своими энергиями. Лица, обладающие сильным воображением, могут изменять свойства окружающего мира или самим становиться его жертвами, приобретая необычные способности.

Секрет Октавиана Августа: Римский император имел дар предвидения событий и своей смерти продолжал пугать римлян


Сохранилась комната будущего правителя империи, в которой он рос, будучи ребенком. Маленькое помещение в доме его деда напоминает кладовку и существенно повлияло на характер и привычки римлянина. После его смерти стало известно, что оно сохранило все черты его ужасного нрава. Сюда никто не заходил без необходимости или проводил обряды, чтобы не разгневать живущих в нем духов. Один хозяин дома только посмеялся над суевериями народа и решил переночевать в этом месте, однако чуть не скончался от страха, когда был выброшен из него незримой силой на улицу вместе с постелью. Октавиан отличался жестокостью и подозрительностью, что можно было заметить даже при первой встрече. Его внешний вид со сросшимися бровями, мелкими и острыми зубами и недобрым взглядом уже говорил людям о возможности сглаза. Также родимые пятна на теле, напоминающие Большую Медведицу, не сулили ничего хорошего их обладателю.

Секрет Октавиана Августа: Римский император имел дар предвидения событий и своей смерти продолжал пугать римлян


Император не сомневался в существовании враждебных сил, так что предпочитал вести с ними борьбу, но боялся грозы с молниями, несущей неудачу во всех вопросах. Для спасения от гнева небес он носил с собой шкуру тюленя, но предпочитал не выходить в это время на улицу. Во времена правления глава империи часто подавлял заговоры и возможности переворотов, но в этом ему помогали вещие сны и предчувствия опасности, дополненные донесениями шпионов. Надетый не на ту ногу башмак был плохим знаком, а выпавшая роса давала возможность быстро вернуться домой из похода. Хотя наш герой имел толику скептицизма, не доверяя пророкам, несущим смуту среди народа. Он лично уничтожил 2000 книг латинян и греков, но сохранил пророчества Сивиллы, а также верил в истину ночных видений. Во время сражения Октавиан после сна друга быстро покинул лагерь и спас свою жизнь от нападения, но для постоянного пророческого сновидения нужны были особые условия. Потому 40 лет правитель спал в одном помещении, а также выкупил остров Капри у жителей, заметив возрождение старого дуба.

Секрет Октавиана Августа: Римский император имел дар предвидения событий и своей смерти продолжал пугать римлян


Перед кончиной близкие люди думали, что он лишился рассудка, потому что часто говорил о лицах, уводящих человека с собой. Однако он знал о таких событиях и ушел в иной мир без мучений, пожелав находиться в доме своего отца. До последнего момента Август был в сознании, беседуя с Тиберием и друзьями, пожелав, чтобы они весело проводили его в царство смерти после игры на жизненной сцене. Тогда 40 воинов, о которых раньше упоминал император, несли его тело, что еще раз доказало его способности и вызвало невольный ужас у народа.
dzen / Общество
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 10:30
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые предлагают определять дефекты
Особые гены помогают летучим мышам-вампирам
Китайцы построят современный дизель-электрический
Анастасия Макеева разместила в Instagram
Эксперты назвали самые странные смартфоны
Компания AGM представила прочный смартфон AGM X3
«Вторая кожа» создана учеными для контроля за
Стала известна реакция Брэда Питта на развод
Эксперты рассказали об отключении рекламы в Viber
Максим Аверин рассказал о своей настоящей супруге
Вторая допинг-проба Крушельницкого на мельдоний
Вдова Евстигнеева обнародовала интимные снимки с
Сильвестр Сталлоне после своего “воскрешения”
В Ростове кошка сфинкс родила мутанта с глазами
Правительство отказалось от вступления
Российские танцевальные пары в фигурном катании
На МКС астронавт пытался закрыть рукой НЛО во
В Сети появились ключевые характеристики
Британские ученые смогли ускорить зарядку
В Карпинске женщина после покупки детской смеси
Ученые: Бег помогает улучшить человеческую память
Дженнифер Лоуренс появилась на премьере фильма о
Больной раком ведущий погоды Александр Беляев
Повышенный уровень кальция в организме вызывает
Профессия такая: почему добровольцы из ЧВК
Австралийский бутик отказался принять назад
В Зауралье мужчина инсценировал свою смерть и
Депардье получит гражданство "великолепного"
Елена Захарова спустя два месяца после родов
Ученые описали неизвестный вид древних акул с
Просмотреть все новости