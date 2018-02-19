Ученые: Земля содержит ключ к обнаружению жизни за пределами Солнечной системы

В новом исследовании подробно описывается, как атмосфера Земли эволюционировала со временем и как это соответствует появлению различных форм жизни.Команда во главе с доктором Сарой Ругхаймер, астрономом и астробиологом из Школы Земли и наук об окружающей среде, изучала различные геологические эпохи из истории Земли, моделируя атмосферы вокруг разных звезд, больших и малых. Исследователи обнаружили, что звездный тип планеты является важным фактором в развитии атмосферы экзопланеты и в том, как будут обнаруживаться признаки жизни, так называемые биосигналы.Исследование сосредоточилось на атмосфере Земли в четырех различных этапах истории: до микробов (3,9 миллиарда лет назад), после микробов и первого роста кислорода (2 миллиарда лет назад), во время второго подъема кислорода (800 миллионов лет назад) и современную Землю. В каждом из этих пунктов кислород, метан и диоксид углерода находились в совершенно разных количествах.Новые выводы о том, как жизнь эволюционирует в разных атмосферах, могут заложить основу для ученых, чтобы интерпретировать ранние биосигналы и признаки жизни на экзопланетах размером с Землю.Ведущий исследователь д-р Ругхаймер сказал: «Изучая историю Земли и то, как другая звезда-хозяин будет взаимодействовать с атмосферой планеты на своей орбите, мы можем начать создавать сетку моделей для будущих наблюдений. В частности, в этом исследовании мы хотели выяснить, были ли обнаруживаемые биосигнальные газы как в истории Земли, так и в том случае, если эти планеты вращались вокруг другой звезды».