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Ученые: Земля содержит ключ к обнаружению жизни за пределами Солнечной системы

По словам ученых из Университета Сент-Эндрюса и Корнелльского университета, новое исследование эволюции атмосферы Земли может стать ключом к обнаружению жизни на экзопланетах.

Ученые: Земля содержит ключ к обнаружению жизни за пределами Солнечной системы


В новом исследовании подробно описывается, как атмосфера Земли эволюционировала со временем и как это соответствует появлению различных форм жизни.

Команда во главе с доктором Сарой Ругхаймер, астрономом и астробиологом из Школы Земли и наук об окружающей среде, изучала различные геологические эпохи из истории Земли, моделируя атмосферы вокруг разных звезд, больших и малых. Исследователи обнаружили, что звездный тип планеты является важным фактором в развитии атмосферы экзопланеты и в том, как будут обнаруживаться признаки жизни, так называемые биосигналы.

Исследование сосредоточилось на атмосфере Земли в четырех различных этапах истории: до микробов (3,9 миллиарда лет назад), после микробов и первого роста кислорода (2 миллиарда лет назад), во время второго подъема кислорода (800 миллионов лет назад) и современную Землю. В каждом из этих пунктов кислород, метан и диоксид углерода находились в совершенно разных количествах.

Новые выводы о том, как жизнь эволюционирует в разных атмосферах, могут заложить основу для ученых, чтобы интерпретировать ранние биосигналы и признаки жизни на экзопланетах размером с Землю.

Ведущий исследователь д-р Ругхаймер сказал: «Изучая историю Земли и то, как другая звезда-хозяин будет взаимодействовать с атмосферой планеты на своей орбите, мы можем начать создавать сетку моделей для будущих наблюдений. В частности, в этом исследовании мы хотели выяснить, были ли обнаруживаемые биосигнальные газы как в истории Земли, так и в том случае, если эти планеты вращались вокруг другой звезды».
dzen / Наука
Добавил: Мартынюк Вчера, 19:56
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