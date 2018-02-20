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Жареные блюда быстро выводят жидкость из организма – Ученые

Диетологи часто критикуют жареные блюда и не рекомендуют включать их в рацион, но американские ученые выяснили, что они полезны для здоровья. Употребление продуктов в таком виде помогает быстро вывести жидкость из организма и избежать отечности или полноты.

Рыба, приготовленная таким способом, является источником полезных кислот, позволяющих нормально функционировать поджелудочной железе. В результате происходит вывод токсинов и человек может сохранить стройную фигуру, а также улучшить самочувствие. Сало не рекомендуется употреблять при проблемах с пищеварением из-за тяжести, но оно полезно лицам, имеющим низкий уровень холестерина в крови. Такие негативные процессы могут стать виновниками возникновения инсульта, онкологии печени или психических недугов.

Жареные блюда быстро выводят жидкость из организма – Ученые


Картофель содержит в своем составе много ценных веществ, а капуста благодаря клетчатке, защищает сосуды вместе с артериями. При хронических болезнях ЖКТ этот рацион может причинить вред, но умеренное употребление людьми, не имеющими данной патологии, существенно улучшит их здоровье.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 02:00
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