Дима Билан купил старинную шкатулку 19 века и опубликовал ролик в Instagram

Исполнитель шутливо отметил, что ему пришлось ограбить салон, где находилось это швейцарское чудо, исполняющее 9 мелодий. Дима Билан любит коллекционировать такие предметы и рад столь удачной покупке. Подписчики написали много позитивных отзывов, отметив, что красивая музыка им напоминает сказку и исторические события.Некоторые лица тоже увлекались музыкальными предметами и собирали их дома, а также всем было интересно, кому мог принадлежать этот раритет. Отдельные фанаты не советуют звезде увлекаться старинными вещами с непонятной энергетикой, но после публикации ролик собрал 15000 лайков.