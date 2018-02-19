АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Хвостатые звезды: Кометы несли с собою благословение или проклятие, связанное со значительными событиями в мире
EUR 70.65 USD 56.36
Курс валют на 17.02.2018

Ученые предложили искать инопланетную жизнь по составу ионосферы экзопланет

9 января 1992 года астрономы объявили о важном открытии: обнаружены две планеты, вращающиеся на расстоянии около 2300 световых лет от Солнца на орбите звезды. Две планеты, позже названые Полтергейст и Драугр, были первыми подтвержденными «экзопланетами» - мирами за пределами нашей Солнечной системы, кружившими вокруг далекой звезды. Ученые теперь знают о 3728 экзопланетах в 2794 системах, однако вопрос об их обитании остается открытым.

Ученые предложили искать инопланетную жизнь по составу ионосферы экзопланет


На протяжении десятилетий астрономы искали эти отдаленные экзопланеты для признаков жизни, в основном ищущих эту самую важную молекулу, воду. Но у профессора астрономии Бостонского университета Майкла Мендильо и его коллег есть другая идея относительно поиска жизни на чужих мирах. Мендильо предлагает вместо поиска воды обратить внимание на ионосферу экзопланеты - тонкий верхний слой атмосферы с заряженными частицами.

С ранних лет космической эры ученые знали, что планетарные ионосферы сильно различаются. В то время как ионосферы других планет наполнены сложными заряженными молекулами, возникающими из углекислого газа или водорода, Земля, в основном, заполняет пространство кислородом. И это особый тип кислорода - одиночных атомов с положительным зарядом.

«Это потому, что у нас есть этот атомный кислород, происходящий вследствие фотосинтеза. В ионосфере у нас есть атомарные ионы кислорода O +, что является прямым следствием жизни на планете. Почему бы нам не увидеть, можем ли мы найти критерий, где ионосфера может быть биомаркером, а не только возможным жизни, но реальной жизни », - говорит Мендильо.

Большинство планет Солнечной системы имеют немного кислорода в их более низких атмосферных слоях, но у Земли его гораздо больше, около 21%. Это связано с тем, что много организмов заняты в процессе, называемым фотосинтезом, за последние 3,8 миллиарда лет. «Уничтожьте все растения на Земле, и кислород нашей атмосферы исчезнет всего за тысячи лет», - говорят ученые.

Это открытие, говорит Мендильо, предполагает, что ученые, ищущие внеземную жизнь, могли бы сузить область поиска. В настоящее время большинство их сосредоточены на звездах М-класса, наиболее распространенных в галактике, и планеты, кружащие их в «пригодной для жилья зоне», где может существовать вода.
dzen / Наука
Добавил: Мартынюк Сегодня, 16:48
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Кендалл Дженнер рассказала, почему избегает
Группа ГАЗ приступила к контрактной сборке Skoda
Австралийка из Мельбурна родила самого тяжелого
Певица Алсу сделала долгий перерыв в карьере
Трамп назвал Опру Уинфри "неуверенной и
Анне Грачевской отказали в выезде в Россию на
Ученые: Терпеливость является важным признаком
В музеях КНР и Южной Кореи появятся восковые
Ученые: Смартфоны становятся виновниками
Мировой рынок легковых авто в январе вырос на 7%
Ученые предложили искать инопланетную жизнь по
Компания Samsung не может реализовать достаточно
Анастасия Макеева купила новую квартиру и
В Сети появилось шпионское фото новой версии
В Казани отчим убил 16-летнюю падчерицу
Анастасия Волочкова опубликовала в Instagram
Наталья Чистякова-Ионова порадовала поклонников
Татьяна Тарасова считает, что отечественные
«Россети» могут стать совладельцем ФК «ЦСКА»
Сергей Лазарев опубликовал фото со своим сыном на
Валентина Талызина призналась, что вместо дочери
Влад Соколовский во время отдыха на Бали заболел
Samsung будет предлагать подарки к Galaxy Note 8
В продажу поступил внедорожник Mitsubishi Pajero
В Новом Уренгое Филипп Киркоров пытается
Израиль испытал ПРО для перехвата ракет в космосе
Французский горнолыжник Матьё Фэвр изгнан из
Алиса Литинская хвастается в Instagram поездкой в
Авиакомпания S7 планирует купить 100 укороченных
Лиза Пескова опубликовала фото со своим папой и
Просмотреть все новости