Ученые предложили искать инопланетную жизнь по составу ионосферы экзопланет

На протяжении десятилетий астрономы искали эти отдаленные экзопланеты для признаков жизни, в основном ищущих эту самую важную молекулу, воду. Но у профессора астрономии Бостонского университета Майкла Мендильо и его коллег есть другая идея относительно поиска жизни на чужих мирах. Мендильо предлагает вместо поиска воды обратить внимание на ионосферу экзопланеты - тонкий верхний слой атмосферы с заряженными частицами.С ранних лет космической эры ученые знали, что планетарные ионосферы сильно различаются. В то время как ионосферы других планет наполнены сложными заряженными молекулами, возникающими из углекислого газа или водорода, Земля, в основном, заполняет пространство кислородом. И это особый тип кислорода - одиночных атомов с положительным зарядом.«Это потому, что у нас есть этот атомный кислород, происходящий вследствие фотосинтеза. В ионосфере у нас есть атомарные ионы кислорода O +, что является прямым следствием жизни на планете. Почему бы нам не увидеть, можем ли мы найти критерий, где ионосфера может быть биомаркером, а не только возможным жизни, но реальной жизни », - говорит Мендильо.Большинство планет Солнечной системы имеют немного кислорода в их более низких атмосферных слоях, но у Земли его гораздо больше, около 21%. Это связано с тем, что много организмов заняты в процессе, называемым фотосинтезом, за последние 3,8 миллиарда лет. «Уничтожьте все растения на Земле, и кислород нашей атмосферы исчезнет всего за тысячи лет», - говорят ученые.Это открытие, говорит Мендильо, предполагает, что ученые, ищущие внеземную жизнь, могли бы сузить область поиска. В настоящее время большинство их сосредоточены на звездах М-класса, наиболее распространенных в галактике, и планеты, кружащие их в «пригодной для жилья зоне», где может существовать вода.