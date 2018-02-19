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Компания Revean будет продавать дешевые перчатки с подогревом

Компания Revean на протяжении многих лет славится своими товарами для автономного подогрева. Сейчас специалисты работают над созданием перчаток.

Разработчики говорят, что в их перчатках нет ничего нового, но они выпустят их на рынок с конкурентоспособной ценой, которая определенно заинтересует потенциальных покупателей. Уже известно, что комплект перчаток или рукавиц будет обеспечивать тепло в течение нескольких часов, при полном заряде батареи.
Компания Revean будет продавать дешевые перчатки с подогревом

Перчатки будут иметь три режима нагрева, которые можно будет регулировать с помощью компактной кнопки на запястье. В таких перчатках человек с легкостью сможет пользоваться сенсорным экраном. Сделаны перчатки из козьей кожи и синтетического волокна, благодаря которому обеспечивается еще больше тепла. Обычно сумма такого товара превышает 300$, но перчатки компании Ravean обойдутся покупателю в 170$. Представители компании говорят, что их товар поступит в продажу к концу 2018 года.
Технологии
Добавил: Oleneva Вчера, 22:20
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