Климатолог Итан Троубридж обнародовал доказательства влияния планеты Нибиру на Землю

Ученый отметил, что небесное тело медленно приближается, но уже вызывает землетрясения и сильные снегопады, заканчивающиеся гибелью крокодилов. С каждым днем таких показателей становится больше, потому что Нибиру уже вышла из темной стороны светила и набирает скорость, чтобы ускользнуть от гравитации.Даже на расстоянии 130 000 000 миль планета способна стать виновником геомагнитных изменений, а самая близкая точка соприкосновения с Землей будет в 2020 г. Тогда массовые извержения активных вулканов своими выбросами закроют солнечный свет, после чего начнется смещение полюсов. Половина территории станет пустыней, а другую часть покроют ледники. Человечество понесет большие потери, но выживет в этой катастрофе.