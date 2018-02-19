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Климатолог Итан Троубридж обнародовал доказательства влияния планеты Нибиру на Землю

Климатолог Итан Троубридж давно исследует загадочный космический объект. Сейчас бывший сотрудник USGS обнародовал доказательства влияния планеты Нибиру на Землю.

Ученый отметил, что небесное тело медленно приближается, но уже вызывает землетрясения и сильные снегопады, заканчивающиеся гибелью крокодилов. С каждым днем таких показателей становится больше, потому что Нибиру уже вышла из темной стороны светила и набирает скорость, чтобы ускользнуть от гравитации.

Климатолог Итан Троубридж обнародовал доказательства влияния планеты Нибиру на Землю


Даже на расстоянии 130 000 000 миль планета способна стать виновником геомагнитных изменений, а самая близкая точка соприкосновения с Землей будет в 2020 г. Тогда массовые извержения активных вулканов своими выбросами закроют солнечный свет, после чего начнется смещение полюсов. Половина территории станет пустыней, а другую часть покроют ледники. Человечество понесет большие потери, но выживет в этой катастрофе.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 19:33
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