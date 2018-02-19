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Дочка Киркорова собирается начать заниматься фигурным катанием под руководством Евгения Плющенко

Дочка Киркорова собирается заниматься в академии Евгения Плющенко.

Дочка Киркорова собирается начать заниматься фигурным катанием под руководством Евгения Плющенко


Яна Рудковская просто сияет от счастья. Продюсер говорит, что все это благодаря идиллии в семье. Девушка делится, что любовь – это замечательное чувство, которое настоящее и его невозможно купить за деньги. Благодаря этому чувству можно свернуть горы.

Своего наследника, которого они называют Гном Гномыч, родители хотят сделать большой звездой в фигурном катании. Ведь невооруженным глазом видно, что родительские гены не отдохнули на нем.

Мальчик много работает и усердно тренируется. Ходят слухи, что Александр Плющенко заработал не один миллион. Яна этого не скрывает и рассказала, что во французском агентстве мальчику открыли отдельный счет и все его гонорары уходят туда.

Скоро у наследника Плющенко появится напарница, которой станет Алла-Виктория дочка Филиппа Киркорова. Рудковская уверяет, что в ближайшем будущем девочка приступит к занятиям под присмотром Плющенко и будет заниматься в группе с Сашей в школе фигурного катания.

Яна уверена, что из Саши и Аллы-Виктории получится очень красивая пара. Евгений ее посмотрел и сказал, что данные у нее есть. Если все пойдет, как задумывается, то это будет настоящей сенсацией.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 13:40
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