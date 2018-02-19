Биологи: «Звуковые маяки» спасут птиц от стеклянных зданий и турбин
Биологи Колледжа Вильгельма и Марии, выступая на конференции Американской ассоциации по содействию науке, предложили ставить "звуковые маяки" на фасад стеклянных зданий и турбины, чтобы оповестить птиц о приближающейся угрозе.
Иногда стекла в высотных сооружениях подсвечивают, что должно предупредить птиц о вероятности столкновения, однако данная методика не всегда эффективна. Птицы во время движения смотрят вниз и по сторонам ввиду особенностей расположения глаз, поэтому препятствия впереди пернатые не всегда могут вовремя заметить.
Ученые предложили оповещать птиц звуком, когда подобный метод в ходя ряда экспериментов доказал свою эффективность. Птицы, услышав странный шум, но не видя препятствия, полностью прекращали свое движение. Если оповещение срабатывает на расстоянии в 1 м от птицы при видимом препятствии, то пернатые тормозят на 20% быстрее, чем обычно.
Иногда стекла в высотных сооружениях подсвечивают, что должно предупредить птиц о вероятности столкновения, однако данная методика не всегда эффективна. Птицы во время движения смотрят вниз и по сторонам ввиду особенностей расположения глаз, поэтому препятствия впереди пернатые не всегда могут вовремя заметить.
Ученые предложили оповещать птиц звуком, когда подобный метод в ходя ряда экспериментов доказал свою эффективность. Птицы, услышав странный шум, но не видя препятствия, полностью прекращали свое движение. Если оповещение срабатывает на расстоянии в 1 м от птицы при видимом препятствии, то пернатые тормозят на 20% быстрее, чем обычно.
Наука
Добавил: Юля Карпеченко Вчера, 19:14