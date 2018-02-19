Фаворитки-фигуристки Олимпиады-2018 Медведева и Загитова вернулись в Корею

Женское одиночное фигурное катание (как и хоккей) – главная надежда олимпийской сборной России на «золотую» ступеньку олимпийского пьедестала. За высшую награду зимней Олимпиады-2018 поспорят фигуристки из РФ: Евгения Медведева и Алина Загитова. Так считают эксперты, хотя в состязаниях также примет участие ещё одна россиянка - Мария Сотскова. При этом, основное внимание будет приковано к выступлениям Загитовой и Медведевой, которые уже завоевали второе место в командных соревнованиях фигуристов. После командного «серебра» российские девушки приняли решение уехать в Японию и там, в спокойной обстановке, готовиться к личным состязаниям.Как стало известно, на днях фаворитки женского одиночного катания – Загитова и Медведева – уже вернулись в Южную Корею и начали «привыкать» к ледовой арене в корейском Канныне. Девушек тренирует Этери Тутберидзе, экс-наставница олимпийской чемпионки Юлии Липницкой.Добавим, что программа женского одиночного фигурного катания стартует 21 февраля.