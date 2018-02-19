Специалисты рассказали, как мозг ребенка адаптируется к выживанию после инсульта

Отображаемый язык основан зеркально противоположно нормальной левой области.Исследователи из Университета Джорджтауна надеются, что их работа поможет реабилитации взрослых пациентов с инсультом. Эксперт из Великобритании сказал, что мозг обладает «невероятной способностью» компенсировать то, что было потеряно при инсульте.По оценкам, один из 4000 детей страдает от инсульта незадолго до, во время или после рождения. Пластичность развивающегося мозга младенцев позволяет им лучше восстанавливаться после инсульта, чем взрослым.Исследование, представленное на ежегодной конференции Американской ассоциации содействия развитию науки (AAAS) в Остине, штат Техас, рассмотрело 12 человек в возрасте 12-25 лет, перенесших перинатальный инсульт.Автор исследования Элисса Ньюпорт, профессор неврологии и директор Центра пластичности и восстановления мозга в Джорджтаунском университете, прокомментировала: «Молодой мозг очень пластичный, поэтому смог переместить язык в здоровую область, но это не значит, что новые районы могут быть расположены волей-неволей с правой стороны. В зависимости от конкретной функции существуют очень специфические районы, которые берут верх, когда часть мозга повреждена. Каждая функция, например, языковые или пространственные навыки, имеет определенный район, который может взять на себя ответственность, если первичная область мозга повреждена. Это очень важное открытие, которое может иметь последствия для реабилитации взрослых, выживших после инсульта».