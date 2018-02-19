АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Хвостатые звезды: Кометы несли с собою благословение или проклятие, связанное со значительными событиями в мире
EUR 70.65 USD 56.36
Курс валют на 17.02.2018

Мэрилин Керро поздравляют с беременностью

Эстонскую фотомодель Мэрилин Керро поздравляют с беременностью. Свою известность она получила после блестящего выступления на программе «Битва экстрасенсов».


Мэрилин Керро поздравляют с беременностью


В 14 сезоне популярного телешоу «Битва экстрасенсов» Мэрилин Керро стала наиболее популярной среди всех зрителей. На проекте за девушкой стал ухаживать Александр Шепс, будучи также его участником. Влюбленная пара то сходилась, то расходилась. В итоге летом в 2017 году Керро заявила эстонским СМИ, что у них с Александром лишь дружеские отношения, поскольку проживают они раздельно, что для нее не является нормой в отношениях между влюбленными.

Основную часть свободного времени девушка проводит с родными дома, но в Москву также наведывается. Недавно участница проекта открыла там центр магии. По фотоснимкам Мэрилин Керро можно судить о том, что она уже давно состоит в отношениях с Марком Хансеном. Такую версию девушка не подтверждает, но и вместе с тем не отрицает.

На некоторых фотоснимках участницы проекта можно также увидеть, что она в «интересном» положении. Поклонники эстонской ведьмы отметили этот факт в комментариях знаменитости и уже успели поздравить ее с беременностью.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 13:54
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Совместный снимок спортсменов Александра
Кендалл Дженнер рассказала, почему избегает
Группа ГАЗ приступила к контрактной сборке Skoda
Австралийка из Мельбурна родила самого тяжелого
Певица Алсу сделала долгий перерыв в карьере
Трамп назвал Опру Уинфри "неуверенной и
Анне Грачевской отказали в выезде в Россию на
Ученые: Терпеливость является важным признаком
В музеях КНР и Южной Кореи появятся восковые
Ученые: Смартфоны становятся виновниками
Мировой рынок легковых авто в январе вырос на 7%
Ученые предложили искать инопланетную жизнь по
Компания Samsung не может реализовать достаточно
Анастасия Макеева купила новую квартиру и
В Сети появилось шпионское фото новой версии
В Казани отчим убил 16-летнюю падчерицу
Анастасия Волочкова опубликовала в Instagram
Наталья Чистякова-Ионова порадовала поклонников
Татьяна Тарасова считает, что отечественные
«Россети» могут стать совладельцем ФК «ЦСКА»
Сергей Лазарев опубликовал фото со своим сыном на
Валентина Талызина призналась, что вместо дочери
Влад Соколовский во время отдыха на Бали заболел
Samsung будет предлагать подарки к Galaxy Note 8
В продажу поступил внедорожник Mitsubishi Pajero
В Новом Уренгое Филипп Киркоров пытается
Израиль испытал ПРО для перехвата ракет в космосе
Французский горнолыжник Матьё Фэвр изгнан из
Алиса Литинская хвастается в Instagram поездкой в
Авиакомпания S7 планирует купить 100 укороченных
Просмотреть все новости