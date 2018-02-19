Мэрилин Керро поздравляют с беременностью

В 14 сезоне популярного телешоу «Битва экстрасенсов» Мэрилин Керро стала наиболее популярной среди всех зрителей. На проекте за девушкой стал ухаживать Александр Шепс, будучи также его участником. Влюбленная пара то сходилась, то расходилась. В итоге летом в 2017 году Керро заявила эстонским СМИ, что у них с Александром лишь дружеские отношения, поскольку проживают они раздельно, что для нее не является нормой в отношениях между влюбленными.Основную часть свободного времени девушка проводит с родными дома, но в Москву также наведывается. Недавно участница проекта открыла там центр магии. По фотоснимкам Мэрилин Керро можно судить о том, что она уже давно состоит в отношениях с Марком Хансеном. Такую версию девушка не подтверждает, но и вместе с тем не отрицает.На некоторых фотоснимках участницы проекта можно также увидеть, что она в «интересном» положении. Поклонники эстонской ведьмы отметили этот факт в комментариях знаменитости и уже успели поздравить ее с беременностью.