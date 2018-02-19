Ученые: Скелеты лицом вниз в захоронениях могли принадлежать преступникам и презираемым членам общества

Раньше многие эксперты думали, что людей хоронили во время летаргического сна, после чего они переворачивались в гробах, однако сейчас были замеченные некоторые особенности, опровергнувшие данную гипотезу. У многих людей были связаны конечности, так что их могли закопать живьем. Также могилы расположены за пределами кладбища, указывая на недостойное поведение мертвецов.Уважаемые люди в древних странах находились в сидячем положении, подчеркивая свои заслуги, а такие захоронения относятся к другой категории лиц. До сих пор ученые не могут понять, почему такое положение затронуло женщин и детей, но скоро надеются найти ответы на вопрос.