ВЦИОМ: Россияне в этом году будут тратить деньги на ремонт, путевки и покупку машины

В прошлогоднем опросе на первом место стояли смартфоны, после которых список пополнили ТВ и предметы бытовой техники, а также 5% лиц тратили средства на страховку, занятия фитнесом или ювелирные изделия. Сейчас ситуация почти не изменилась, но 17% людей мечтают о строительных работах, 15% особ желают отправиться в путешествие, а остальные не против нового авто.Также жители планируют тратить деньги на покупку недвижимости и обучение, но только 2% лиц захотели приобрести дачу или участок земли. Никто не отметил услуги медиков и ограничился страховкой. Эксперты заметили, что россияне стали думать о перспективных вложениях и поведение потребителей заметно улучшилось.