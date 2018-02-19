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Ибупрофен влияет на функцию яичек у мужчин

Представители немецкого общества эндокринологии рассказали о том, что регулярное употребление ибупрофена может негативно сказываться на мужском здоровье. В качестве примера Хельмут Шатц привел данные с исследования, в котором исследовалась группа мужчин.

Ибупрофен влияет на функцию яичек у мужчин


В журнале PNAS была опубликована статья с исследованием, в котором участвовал 31 мужчина, при этом возраст испытуемых находился в пределах от 18 до 35 лет. В качестве эксперимента им ежедневно давали по две порции ибупрофена с расчетом по 600 мг в сутки. Изучение длилось в течение 6 дней. Ученые также не забыли за плацебо, поскольку половина из этих испытуемых не знала о том, что им дают ненастоящий препарат.

В конечном счете, у группы, которая употребляла настоящий ибупрофен, развился компенсированный гипогонадизм. Он чаще всего проявляется у мужчин в пожилом возрасте вследствие физиологических проблем. Помимо этого регулярное употребление препарата снизило уровень выработки тестостерона. Тем не менее, на помощь пришел организм, который начал компенсировать это выработкой лютенизирующего гормона.
Общество
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 13:00
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