Ибупрофен влияет на функцию яичек у мужчин

В журнале PNAS была опубликована статья с исследованием, в котором участвовал 31 мужчина, при этом возраст испытуемых находился в пределах от 18 до 35 лет. В качестве эксперимента им ежедневно давали по две порции ибупрофена с расчетом по 600 мг в сутки. Изучение длилось в течение 6 дней. Ученые также не забыли за плацебо, поскольку половина из этих испытуемых не знала о том, что им дают ненастоящий препарат.В конечном счете, у группы, которая употребляла настоящий ибупрофен, развился компенсированный гипогонадизм. Он чаще всего проявляется у мужчин в пожилом возрасте вследствие физиологических проблем. Помимо этого регулярное употребление препарата снизило уровень выработки тестостерона. Тем не менее, на помощь пришел организм, который начал компенсировать это выработкой лютенизирующего гормона.