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Ученые: Витамин C в апельсиновом соке не помогает организму человека бороться с простудой и гриппом

Зимой эпидемии простуды и гриппа становятся обычными явлениями, так что люди начинают покупать апельсиновый сок вместе с иными продуктами, содержащими витамин C. Американские ученые выяснили, что он не помогает организму бороться с такими недугами.

В напитках кроме полезного элемента есть сахар, так что чрезмерное употребление вместо пользы может причинить вред здоровью. Фруктоза способна подавить иммунитет и стать причиной распространения инфекции. Также в соке нет нужного количества клетчатки, после чего появляются пустые калории.

Ученые: Витамин C в апельсиновом соке не помогает организму человека бороться с простудой и гриппом


Они вызывают у человека ощущение голода, негативно отражаются на настроении и снижают энергию. Вместо такого продукта недостаток микроэлемента могут пополнить брокколи и красный перец, а для быстрого избавления от вируса стоит обратить внимание на цинк и витамин A.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 12:00
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