Ученые: Витамин C в апельсиновом соке не помогает организму человека бороться с простудой и гриппом

В напитках кроме полезного элемента есть сахар, так что чрезмерное употребление вместо пользы может причинить вред здоровью. Фруктоза способна подавить иммунитет и стать причиной распространения инфекции. Также в соке нет нужного количества клетчатки, после чего появляются пустые калории.Они вызывают у человека ощущение голода, негативно отражаются на настроении и снижают энергию. Вместо такого продукта недостаток микроэлемента могут пополнить брокколи и красный перец, а для быстрого избавления от вируса стоит обратить внимание на цинк и витамин A.