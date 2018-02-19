Ученые: Здоровый сон позитивно влияет на умственное развитие человека

Они начинали работать над данной темой в 2003 г, но потом продолжили наблюдения за грызунами, используя электронный микроскоп. Он фиксировал активность мозга, где соединения между нейронами усиливались в дневное время. Ночью связь ослабевала на 20%, позволяя освободить место для новой информации.Такие процессы во время отдыха позитивно отражаются на обучении и усвоении органом большого количество материала. Недостаток сна приводит человека к когнитивным расстройствам, снижая концентрацию внимания, а продолжение негативного режима вызывает патологию.