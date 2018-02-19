АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Хвостатые звезды: Кометы несли с собою благословение или проклятие, связанное со значительными событиями в мире
EUR 70.65 USD 56.36
Курс валют на 17.02.2018

Ученые: Здоровый сон позитивно влияет на умственное развитие человека

Американские ученые провели исследования и выяснили, что здоровый сон позитивно влияет на умственное развитие человека. Результаты работ опубликованы в научных журналах.

Они начинали работать над данной темой в 2003 г, но потом продолжили наблюдения за грызунами, используя электронный микроскоп. Он фиксировал активность мозга, где соединения между нейронами усиливались в дневное время. Ночью связь ослабевала на 20%, позволяя освободить место для новой информации.

Ученые: Здоровый сон позитивно влияет на умственное развитие человека


Такие процессы во время отдыха позитивно отражаются на обучении и усвоении органом большого количество материала. Недостаток сна приводит человека к когнитивным расстройствам, снижая концентрацию внимания, а продолжение негативного режима вызывает патологию.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 11:50
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Совместный снимок спортсменов Александра
Кендалл Дженнер рассказала, почему избегает
Группа ГАЗ приступила к контрактной сборке Skoda
Австралийка из Мельбурна родила самого тяжелого
Певица Алсу сделала долгий перерыв в карьере
Трамп назвал Опру Уинфри "неуверенной и
Анне Грачевской отказали в выезде в Россию на
Ученые: Терпеливость является важным признаком
В музеях КНР и Южной Кореи появятся восковые
Ученые: Смартфоны становятся виновниками
Мировой рынок легковых авто в январе вырос на 7%
Ученые предложили искать инопланетную жизнь по
Компания Samsung не может реализовать достаточно
Анастасия Макеева купила новую квартиру и
В Сети появилось шпионское фото новой версии
В Казани отчим убил 16-летнюю падчерицу
Анастасия Волочкова опубликовала в Instagram
Наталья Чистякова-Ионова порадовала поклонников
Татьяна Тарасова считает, что отечественные
«Россети» могут стать совладельцем ФК «ЦСКА»
Сергей Лазарев опубликовал фото со своим сыном на
Валентина Талызина призналась, что вместо дочери
Влад Соколовский во время отдыха на Бали заболел
Samsung будет предлагать подарки к Galaxy Note 8
В продажу поступил внедорожник Mitsubishi Pajero
В Новом Уренгое Филипп Киркоров пытается
Израиль испытал ПРО для перехвата ракет в космосе
Французский горнолыжник Матьё Фэвр изгнан из
Алиса Литинская хвастается в Instagram поездкой в
Авиакомпания S7 планирует купить 100 укороченных
Просмотреть все новости